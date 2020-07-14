Нафтогаз витратив на зарплати та премії топ-менеджменту 343 млн

Про це сказано у звіті компанії за 2019 рік, повідомляє Politeka.

У компанії повідомили, що в 2019 році управлінський персонал складався з п'яти членів правління та 11 директорів.

Члени правління за минулий рік отримали 117,6 млн грн.

Зокрема, голова правління Андрій Коболєв заробив 21,2 млн грн, його перший заступник Сергій Перелома 25,7 млн грн, колишній заступник голови правління Сергій Коновець 29,9 млн грн, член правління Юрій Колбушкін – 22,1 млн грн, директор дивізіону "Нафта" Микола Гавриленко 18,7 млн грн.

У Нафтогазі особливо вказали, що з середини лютого і до кінця минулого року Андрій Коболєв перераховував всю свою зарплату на благодійні цілі.

Politeka писала, що Кабмін може на один місяць продовжити спецобязательства "Нафтогазу" продавати газ для населення з питань регуляторної ціною (ПСО) із прив'язкою до вартості газу на хабі TTF плюс доставка – т. зв. Табула Раса. Про це під час онлайн-зустрічі Energy club заявив глава Нацкомісії у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЭКУ) Валерій Тарасюк.

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Politeka повідомляла, що Зеленський раптово передумав, скандальний законопроект відкликали в Раді: що буде з зарплатами.

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