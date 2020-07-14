Нафтогаз потратил на зарплаты и премии топ-менеджменту 343 млн

Об этом сказано в отчете компании за 2019 год, сообщает Politeka.

В компании сообщили, что в 2019 году управленческий персонал состоял из пяти членов правления и 11 директоров.

Члены правления за прошлый год получили 117,6 млн грн.

В частности, глава правления Андрей Коболев заработал 21,2 млн грн, его первый заместитель Сергей Перелома 25,7 млн грн, бывший заместитель главы правления Сергей Коновец 29,9 млн грн, член правления Юрий Колбушкин – 22,1 млн грн, директор дивизиона "Нафта" Николай Гавриленко 18,7 млн грн.

В Нафтогазе особо указали, что с середины февраля и до конца прошлого года Андрей Коболев перечислял всю свою зарплату на благотворительные цели.

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