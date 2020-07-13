Президент Владимир Зеленский отозвал из Верховной Рады аконопроекты, которые должны были отменить ограничение размера зарплат чиновникам

Соответствующая информация размещена на сайте парламента.

В повестке дня внеочередного заседания Рады в понедельник, 13 июля, был вопрос о внесении изменений в приложения №3 и №6 к Закону Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год" относительно финансового обеспечения проведения выборов.

Также, нардепы планировали рассмотреть проект закона о внесении изменения в статью 29 Закона Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год" относительно срока действия ограничений при начислении заработной платы и законопроект о совершенствовании электронной формы документооборота в Верховной Раде.

Нардепы собирались отменить ограничения для зарплат чиновников на период карантина в 47 тысяч гривен.

Отметим, что представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук во время заседания подчеркнул, что Зеленский обратился к Верховной Раде относительно того, чтобы не рассматривать на сегодняшнем внеочередном заседании вопрос о назначении очередных местных выборов.

"Президент направил Верховной Раде письмо с тем, чтобы в сегодняшней повестке дня убрать законопроекты №3809 и №№3708, 3708-1", - заявил он.

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