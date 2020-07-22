У Верховній Раді зареєстровано нові законопроекти, у разі прийняття яких, транспортний податок перестане бути збором тільки на елітні автомобілі

Депутати роздумують над тим, щоб поширити транспортний податок і на авто середнього класу, пише "Сегодня".

Відзначимо, в даний час цим податком обкладаються нові авто вартістю понад 1,8 млн грн (375 мінімальних зарплат), або 57,5 тис. євро. Розмір податку – 25 тисяч гривень на рік протягом п'яти років від року виробництва авто.

З одного боку проекти законів передбачають зниження податку, але з іншого - крім легковиків обкладати хочуть ще й мотоцикли, судна та човни, які коштують більше 944 тис. гривень.

Сам податок складе 28,3 тис. грн (шість мінімальних зарплат) і буде стягуватися протягом восьми років.

За словами співзасновника ГО "Доступне авто" Михайла Катрука, його насторожує, що під цей податок підпадає дуже великий сегмент далеко не преміальних автомобілів.

"Автоматично треба платити податок на протязі восьми років, якщо автомобіль дорожче 31 тис. доларів. Той, хто може купити авто за 100 тис. дол., швидше за все, може платити по 1000 доларів в бюджет вісім років. Але якщо я купую авто за 35 тис. доларів, то додаткові податки за 1000 дол. – це все-таки дуже багато", – зазначив експерт.

Раніше ми повідомляли, в Україні з 1 серпня підвищуються тарифи на газ і електроенергію. Зокрема за світло з наступного місяця доведеться платити майже на 55 відсотків більше, а не в два рази, як планувалося раніше.

Крім того, піднімуться тарифи за транспортування газу, платіжки з новими цифрами прийдуть вже у липні. З червня газ для населення, без урахування податків та витрат на розподіл і транспортування, подешевшав на шість відсотків - до 2,14 гривні за кубометр. Але в цій ціні не враховується розмір абонплати, яка з липня підніметься на 24 відсотки.

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