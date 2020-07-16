Средний размер больничных и декретных, на которые могут рассчитывать украинцы, заметно вырос

Соответствующую статистику представила пресс-служба Фонда социального страхования. Так, за первое полугодие 2020 года средний размер пособия по временной потере трудоспособности составил 321,23 грн. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года эта сумма выросла на 19,1%. Тогда украинцы получали больничные в среднем на 51,57 грн меньше.

В свою очередь, средний размер пособия по беременности и родам за год вырос на 15,8%. Если ранее он составлял 241,72 грн, то сейчас ожидающие ребенка украинки получают 279,8 грн.

В Фонде уточнили, что декретные выплачиваются в размере 100% средней заработной платы застрахованного лица. В свою очередь, размер больничного зависит от продолжительности страхового стажа и составляет 50% средней заработной платы (если стаж не превышает 3 лет), 60% (при стаже от 3 до 5 лет), 70% (от 5 до 8 лет) и 100 % (если стаж - более 8 лет или при наличии льгот в соответствии с законодательством).

До этого мы сообщали, что в Украине финансирование больничных и декретных перевели в оперативный режим - выплаты можно получить за один день.

Об этом сообщила пресс-служба Фонд социального страхования.

Отметим, ускоренная процедура - это не единственное новшество. Так Министерство охраны здоровья планирует в августе запустить в тестовом режиме электронные больничные.

Напомним, правила выплат больничных и декретных кардинально изменились: как теперь получить деньги.

Как сообщала Politeka, украинцы получили новые выплаты, важное заявление Фонда соцстраха.

Также Politeka писала, что украинцы получат новые выплаты, Фонд соцстрахования раскрыл детали: «до 840 тысяч гривен».