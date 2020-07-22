В Верховной Раде зарегистрированы новые законопроекты, в случае принятия которых, транспортный налог перестанет быть сбором только на элитные автомобили

Депутаты раздумывают над тем, чтобы распространить транспортный налог и на авто среднего класса, пишет "Сегодня".

Отметим, в настоящее время этим налогом облагаются новые авто стоимостью более 1,8 млн грн (375 минимальных зарплат), или 57,5 тыс. евро. Размер налога – 25 тысяч гривен в год на протяжении пяти лет от года производства авто.

С одной стороны проекты законов предполагают снижение налога, но с другой - кроме легковушек облагать хотят еще и мотоциклы, суда и лодки, которые стоят более 944 тыс. гривен.

Сам налог составит 28,3 тыс. грн (шесть минимальных зарплат) и будет взиматься на протяжении восьми лет.

По словам сооснователя ОО "Доступное авто" Михаила Катрука, его настораживает, что под этот налог подпадает очень большой сегмент далеко не премиальных автомобилей.

"Автоматически надо платить налог на протяжении восьми лет, если автомобиль дороже 31 тыс. долларов. Тот, кто может купить авто за 100 тыс. долл., скорее всего, может платить по 1000 долларов в бюджет восемь лет. Но если я покупаю авто за 35 тыс. долларов, то дополнительные налоги по 1000 долл. – это все-таки очень много", – отметил эксперт.

Ранее мы сообщали, в Украине с 1 августа повышаются тарифы на газ и электроэнергию. В частности за свет со следующего месяца придется платить почти на 55 процентов больше, а не в два раза, как предполагалась ранее.

Кроме того, поднимутся тарифы за транспортировку газа, платежки с новыми цифрами придут уже в июле. С июня газ для населения, без учета налогов и расходов на распределение и транспортировку, подешевел на шесть процентов - до 2,14 гривны за кубометр. Но в этой цене не учитывается размер абонплаты, которая с июля поднимется на 24 процента.

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