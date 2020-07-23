Член наглядової ради "Укрзалізниці" Сергій Лещенко може незабаром втратити посаду
Як передає Politeka.net, таку думку озвучив блогер Михайло Шнайдер на своїй сторінці в Facebook.
"Недовго музика грала, недовго Сергій танцював. Друзі, кілька днів тому наш знаменитий залізничник Сергій Лещенко поскаржився на те, що він і всі члени наглядової ради "Укрзалізниці"... ось вже три місяці не отримують заробітну плату", - зазначив він.
За його словами, така заява Лещенко є передвісником його відставки.
"Я підозрюю, що зовсім скоро настане той знаменний день, коли Сергійкові нарешті прийдеться шукати справжню роботу. Ту роботу, на якій дійсно прийдеться працювати, а може навіть і працювати, а не просто набивати кишені сотнями тисяч гривень", - зазначив блогер.
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Також він висловив упевненість, що Україна незабаром позбудеться від безлічі непотрібних персонажів, які роками тягнули з бюджету колосальні суми".
Раніше стало відомо про зарплати членів наглядової ради «Укрзалізниці».
Згідно з документом, Андерс Ослунд, Андреас Матьє і Крістіан Кун з 1 вересня 2018 року по 30 квітня 2020 року отримали понад 11,7 млн грн кожен.
Голова наглядової ради Шевки Аджунер – понад 13,8 млн грн.
Олег Журавльов і Сергій Лещенко з початку січня до кінця квітня заробили 1,4 млн грн, а Адомас Азуолас Аудицкас – майже 3,1 млн грн.
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