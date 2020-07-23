Член наблюдательного совета "Укрзализныци" Сергей Лещенко может вскоре лишиться должности



Как передает Politeka.net, такое мнение озвучил блогер Михаил Шнайдер на своей страничке в Facebook.

"Недолго музыка играла, недолго Серёжа танцевал. Друзья, несколько дней назад наш знаменитый железнодорожник Сергей Лещенко пожаловался на то, что он и все члены наблюдательного совета "Укрзалізниці"... вот уже три месяца не получают заработную плату", - отметил он.

По его словам, такое заявление Лещенко является предвестником его скорой отставки.

"Я подозреваю, что совсем скоро настанет тот знаменательный день, когда Сереже наконец-то прийдется искать настоящую работу. Ту работу, на которой действительно прийдется работать, а может даже и трудиться, а не просто набивать карманы сотнями тысяч гривен", - отметил блогер.

Также он выразил уверенность, что Украина вскоре избавится от "множества бесполезных персонажей, которые годами тянули из бюджета колоссальные суммы".

Ранее стало известно о зарплатах членов наблюдательного совета «Укрзализныци».

Согласно документу, Андерс Ослунд, Андреас Матье и Кристиан Кун с 1 сентября 2018 года по 30 апреля 2020 года получили более 11,7 млн грн каждый.



Председатель наблюдательного совета Шевки Аджунер – более 13,8 млн грн.



Олег Журавлев и Сергей Лещенко с начала января и до конца апреля заработали 1,4 млн грн, а Адомас Азуолас Аудицкас – почти 3,1 млн грн.

Напомним, что в харьковских электричках рекордно взвинтили цены на проезд: известно о неприятных последствиях.

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