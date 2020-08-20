Верховний суд визнав незаконною ліквідацію банку "Преміум", яку схвалили в НБУ

Щоб довести свою правоту, акціонерам банку знадобилося більше чотирьох років. Тепер представники банку вимагають від Нацбанку вибачень і компенсацію за весь час, який було втрачено фінустановою.

Рішення Верховного Суду у цій справі було озвучено 15 липня. Був прийнятий жорсткий вердикт, згідно з яким НБУ повинен:

1. Скасувати рішення про ліквідацію банку.

2. Скасувати рішення Фонду про початок ліквідаційної процедури.

У банку зазначають, що успішне підприємство було знищено внаслідок дій Петра Порошенка, Гонтаревої та Рожкової. Без роботи, в результаті ліквідації банку, залишилося більше 500 людей, а акціонери втратили власність. Постраждали і власники депозитів, які на багато років залишилися без заощаджень, а юридичні особи без оборотних коштів, які були заморожені.

«Ми вимагаємо виходячи із законів України і Конституції України публічного вибачення НБУ перед акціонерами, колективом і вкладниками банку Преміум, відкриття кримінальних справ на керівництво НБУ і правління НБУ, злочинні діяння яких спричинили величезні збитки громадян України», - зазначають представники банку.

Варто відзначити, що тепер Нацбанк повинен компенсувати втрати. Для розрахунку компенсації буде використано стартову вартість ліквідованого банку, недоотриманий прибуток за 4,5 роки, а також моральну шкоду.

"Також ми вимагаємо повернення Генеральної та валютної ліцензії, яке зараз блокує "абсурдний", антинародний, і антиконституційний закон "Про Банки" в якому були зневажені базові досягнення України і розтоптані мінімум 11 статей Конституції, скажемо більше що таким законом не може похвалитися більше жодна країна в світі крім нашої! І ми впевнені що Конституційний суд України найближчим часом розгляне і скасує ганебний для нашої країни фейк-закон. Звертаємося до гаранта Конституції і просимо, про турботу і охорону приватних інвесторів в Україні, від цих фактів буде залежати загальна інвестиційна привабливість нашої країни, де НБУ, найбільш нахабним чином і безкарно не виконувало рішення суду, що набрало чинності, протягом 2,5 років", - зазначає постраждала сторона.

Нагадаємо, що в кінці 2015 року «Преміум» був одним з найнадійніших банків в країні. Ось короткий список фактів про банк на той момент:

1. Банк знаходився на 47 місці рейтингу НБУ з 165 діючих на той момент

2. Банк мав кредитний рейтинг (ua BBB позитивний) одна з вищих щаблів стійкості

3. Банк мав 24 філії в усіх обласних містах України

4. Банк мав 5000 рахунків юросіб та 18000 рахунків фізосіб

5. Commerzbank Germany відкрив після ретельного комплайнс прямий кореспондентський рахунок (це перший і єдиний прецедент на території СНД з 2013 року)

6. Банк без зауважень пройшов перевірку податкової за період 2012-2015 роки, за 2015 було сплачено понад 8 млн. податків

7. Банк пройшов комплексну перевірку НБУ за період 2012-2015 без зауважень

8. У банку працювало понад 500 осіб

9. Банк був нагороджений міжнародною системою VISA вищою нагородою 2015 року

10. Всеукраїнське агентство "Зірка якості" назвало банк "Преміум" найкращим підприємством України 2015 року

11. Четвертий Всеукраїнський конкурс "БАНК якому довіряють" - банк "Преміум" отримав золоту медаль у номінації "Турбота про клієнта"

Крім цього, банк не мав заборгованості перед державою і НБУ.

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