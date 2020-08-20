Верховный суд признал незаконной ликвидацию банка «Премиум», которую одобрили в НБУ

Чтобы доказать свою правоту, акционерам банка понадобилось более четырех лет. Теперь представители банка требуют от Нацбанка извинений и компенсацию за все время, которое было потеряно финучреждением.

Решение Верховного суда по этому делу было озвучено 15 июля. Был принят жесткий вердикт, согласно которому НБУ должен:

1. Отменить решение о ликвидации банка.

2. Отменить решение Фонда о начале ликвидационной процедуры.

В банке отмечают, что успешное предприятие было уничтожено в следствии действий Петра Порошенко, Гонтаревой и Рожковой. Без работы, в результате ликвидации банка, осталось более 500 людей, а акционеры лишились собственности. Пострадали и держатели депозитов, которые на многие годы остались без сбережений, а юридические лица без оборотных средств, которые были заморожены.

«Мы требуем исходя из законов Украины и Конституции Украины публичного извинения НБУ перед акционерами, коллективом и вкладчиками банка Премиум, открытия уголовных дел на руководство НБУ и правление НБУ, преступные деяния которых повлекли громадные убытки граждан Украины», - отмечают представители банка.

Стоит отметить, что теперь Нацбанк должен компенсировать потери. Для расчета компенсации будет использована стартовая стоимость ликвидированного банка, недополученная прибыль за 4,5 года, а также моральный ущерб.

«Также мы требуем возврат генеральной и валютной лицензии, который сейчас блокирует «абсурдный», антинародный, и антиконституционный закон «про Банки» в котором были попраны базовые достижения Украины и растоптаны минимум 11 статей Конституции, скажем больше что таким законом не может похвастаться больше ни одна страна в мире кроме нашей! И мы уверены что Конституционный суд Украины в ближайшее время рассмотрит и отменит позорный для нашей страны фейк-закон. Обращаемся к Гаранту Конституции и просим, о заботе и охране частных инвесторов в Украине, от этих фактов будет зависить общая инвестиционная привлекательность нашей страны, где НБУ, самым наглым образом и безнаказанно не выполняло вступившее в силу решения суда в течении 2,5 лет», - отмечает пострадавшая сторона.

Напомним, что в конце 2015 года «Премиум» был одним из самых надежных банков в стране. Вот краткий список фактов о банке на тот момент:

1. Банк находился на 47 месте рейтинга НБУ из 165 действующих на тот момент

2. Банк имел кредитный рейтинг (ua BBB позитивный) одна из высших ступеней устойчивости

3. Банк имел 24 филиала во всех областных городах Украины

4. Банк имел 5000 счетов юрлиц и 18000 счетов физлиц

5. Commerzbank Germany открыл после тщательного комплайнс прямой корреспондентский счет (это первый и единственный прецедент на территории СНГ с 2013 года)

6. Банк без замечаний прошел проверку налоговой за период 2012-2015 годы, за 2015 было уплачено более 8 млн. налогов

7. Банк прошел комплексную проверку НБУ за период 2012-2015 без замечаний

8. В Банке работало более 500 человек

9. Банк был награжден международной системой VISA высшей наградой 2015 года

10. Всеукраинское агентство «ЗВЕЗДА КАЧЕСТВА» назвала банк «Премиум» лучшим предприятием Украины 2015 года

11. Четвертый Всеукраинский конкурс «БАНК КОТОРОМУ ДОВЕРЯЮТ» - банк «Премиум» получил золотую медаль в номинации «забота о клиенте».

Кроме этого, банк не имел задолженности перед государством и НБУ.

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