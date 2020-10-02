Голова правління Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" Андрій Коболєв захворів на коронавірус

Як передає Politeka, про це він написав на своїй сторінці в соцмережі.

Так, Коболєв повідомив, що в Україні зафіксовано черговий COVID-антирекорд, а він - частина цієї статистики.

"Епідеміологи стверджували, що колективний імунітет сформується, коли 70% суспільства перенесуть хворобу. Так що ми були готові до цієї реальності - і як компанія, і я особисто", - написав він.

Коболєв розповів, що почувається добре, а всі зустрічі і інтерв'ю переведені в режим онлайн. Також, за його словами, менеджмент і співробітники "Нафтогазу" були переведені на дистанційну роботу ще з березня.

"З деталей: вчора прилетів з відрядження, здав тест, до результату ніде не з'являвся. Позитивний результат отримав годину тому, попередив усіх, з ким контактував", - написав він.

В коментарях до новини про хворобу Коболєва українці досить іронічно сприйняли цю інформацію.

"Горе та й яке! І що ж тепер робити? Як же буде жити тепер Україна?", "Треба скинутися, підтримати знедоленого", "Може потрібна допомога яка? Чи готові допомогти хлопцю", "Люди добрі, може пожертвуємо по гривні, йому на лікування?", "Головне кидало українського народу захворіло. Я думаю, що ніяких співчувань воно не отримає", "То він втомився від роботи і взяв лікарняний", - пишуть у коментарях.

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