Председатель правления Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заболел коронавирусом

Как передает Politeka, об этом он написал на своей странице в соцсети.

Так, Коболев сообщил, что в Украине зафиксирован очередной COVID-антирекорд, а он - часть этой статистики.

"Эпидемиологи утверждали, что коллективный иммунитет сформируется, когда 70% общества перенесут болезнь. Так что мы были готовы к этой реальности - и как компания, и я лично", - написал он.

Коболев рассказал, что чувствует себя хорошо, а все встречи и интервью переведены в режим онлайн. Также, по его словам, менеджмент и сотрудники "Нафтогаза" были переведены на дистанционную работу еще с марта.

"Из деталей: вчера прилетел из командировки, сдал тест, до результата нигде не появлялся. Положительный результат получил час назад, предупредил всех, с кем контактировал", - написал он.

В комментариях к новости о болезни Коболева украинцы довольно иронично восприняли эту информацию.

"Горе та какое! И что же теперь делать? Как же будет жить теперь Украина?", "Надо скинуться, поддержать обездоленного", "может нужна помощь какая? Готовы помочь парню", "Люди добрые, может пожертвуем по гривне, ему на лечение?", "Главное кидало украинского народа заболело. Я думаю, что никаких сочувствий оно не получит", "То он устал от работы и взял больничный", - пишут в комментариях.

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