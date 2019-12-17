Терористичні війська, підконтрольні Кремлю, не припиняють обстріли уздовж лінії зіткнення

Про це у ранковому зведенні повідомляє прес-центр штабу ООС у Facebook.

Зазначається, що за минулу добу, 16 грудня, окупаційні формування "Л/ДНР" п'ять разів порушували режим припинення вогню.

За інформацією наших військових, впродовж доби противник обстрілював позиції бійців ЗСУ із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

У районі відповідальності "Північ" штабом ООС був зафіксований один ворожий обстріл: неподалік Кримського – з мінометів калібру 82 мм було випущено 20 мін;

Ще чотири рази російсько-окупаційні війська "Л/ДНР" порушували режим припинення вогню у зоні відповідальності "Схід": поблизу Верхньоторецького – з гранатометів різних систем та іншої стрілецької зброї; поряд Шахти Бутівка – з підствольних гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї; в районі населеного пункту Павлопіль – з мінометів калібру 82 мм; неподалік Широкиного – з 82 мм мінометів було випущено 10 мін.

На жаль, але впродовж попередньої доби не обійшлося без втрат серед особового складу сил ООС. Внаслідок ворожих обстрілів з боку російських терористів один військовослужбовець ЗСУ зазнав поранень.

Вже від початку поточної доби, 17 грудня, російсько-окупаційні формування "Л/ДНР" встигли порушити режим припинення вогню.

Як інформує прес-центр штабу ООС, ворожий обстріл з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї був зафіксований поблизу Новолуганського.

Раніше ми повідомляли про те, що російських бойовиків чекає розплата на Донбасі. Як зазначив артилерист резерву Андрій Кобзар, ні одне розведення військ на ділянках лінії розмежування на території Донбасу абсолютно не має сенсу, адже у президента Росії свої плани на цей рахунок.

Він також порадив, на основних трьох лініях розмежування, де українська сторона вже відвела війська, слід якомога швидше все замінувати. Крім того Кобзар заявив, то необхідно стріляти там по всьому, що рухається в тому випадку, якщо воно буде робити спроби інтегруватися в ряди українських військових.

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