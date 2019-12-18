Потужний землетрус силою 5,2 балу сколихнуло Китай у середу, 18 грудня
П'ять осіб отримали поранення станом на 10 годину ранку в середу, 18 грудня, повідомляє Хіпһиа net. (Щоб переглянути відео - проскролльте вниз)
Землетрус на глибині 14 км сталося в повіті Цзычжун в місті Нейцзян, провінція Сичуань на південному заході Китаю, в 8:14 ранку. Команди медичного персоналу і пожежних були направлені для проведення рятувальних робіт. Всі постраждалі були відправлені до лікарні.
План реагування на надзвичайні ситуації був активований залізничним департаментом, включаючи обмеження швидкості і капітальний ремонт операційної системи, що призвело до затримки деяких поїздів.
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Раніше повідомлялося, що потужний землетрус накрило густонаселений регіон країни, що призвело до плачевних наслідків. Руйнівне природне явище було зафіксовано на південному заході Китаю. Потужний землетрус з магнітудою 6,0 стався близько 22:55 за місцевим часом, на кордоні між провінціями Сичуань і Гуйчжоу.
В результаті землетрусу загинули 12 людей, понад 130 отримали поранення і були госпіталізовані.
Також ми писали, що потужний землетрус накрило густонаселений регіон країни, що призвело до плачевних наслідків. Повідомляється, що руйнівне природне явище було зафіксовано на південному заході Китаю.
Потужний землетрус з магнітудою 6,0 стався ввечері, 17 червня, близько 22:55 за місцевим часом, на кордоні між провінціями Сичуань і Гуйчжоу.
В результаті землетрусу загинули 12 людей, понад 130 отримали поранення і були госпіталізовані. Геологічна служба США стверджує, що епіцентр природного явища знаходився в 19 км на південний схід від повіту Чаннин (Сичуань). Вогнище залягало на глибині 10 км.
Варто відзначити, що провінція Сичуань є одним з найбільш сейсмонебезпечних регіонів Піднебесної, де землетруси відбуваються регулярно. У травні 2008 року тут стався найсильніший за останні десятиліття землетрус магнітудою 8.0.
Нагадаємо, українців попереджають про потужний землетрус, таке буває раз на 100 років.
Як повідомляла Politeka, тайфун у Китаї почав вбивати, швидкі розвозять тіла і поранених, «країна паралізована».
Також Politeka писала, що руйнівний шторм атакував Таїланд, «такого не було 40 років», кадри катастрофи.