Потужний землетрус силою 5,2 балу сколихнуло Китай у середу, 18 грудня

П'ять осіб отримали поранення станом на 10 годину ранку в середу, 18 грудня, повідомляє Хіпһиа net. (Щоб переглянути відео - проскролльте вниз)

Землетрус на глибині 14 км сталося в повіті Цзычжун в місті Нейцзян, провінція Сичуань на південному заході Китаю, в 8:14 ранку. Команди медичного персоналу і пожежних були направлені для проведення рятувальних робіт. Всі постраждалі були відправлені до лікарні.

План реагування на надзвичайні ситуації був активований залізничним департаментом, включаючи обмеження швидкості і капітальний ремонт операційної системи, що призвело до затримки деяких поїздів.

Раніше повідомлялося, що потужний землетрус накрило густонаселений регіон країни, що призвело до плачевних наслідків. Руйнівне природне явище було зафіксовано на південному заході Китаю. Потужний землетрус з магнітудою 6,0 стався близько 22:55 за місцевим часом, на кордоні між провінціями Сичуань і Гуйчжоу.

В результаті землетрусу загинули 12 людей, понад 130 отримали поранення і були госпіталізовані.

Також ми писали, що потужний землетрус накрило густонаселений регіон країни, що призвело до плачевних наслідків. Повідомляється, що руйнівне природне явище було зафіксовано на південному заході Китаю.

Thanks to Sichuan's #earthquake forecast network, local residents in Neijiang received the alert a second ahead a M5.2 earthquake that hit Zizhong County in the city on Wednesday morning. pic.twitter.com/6tBH9SSmyF — China News 中国新闻网 (@Echinanews) December 18, 2019

Потужний землетрус з магнітудою 6,0 стався ввечері, 17 червня, близько 22:55 за місцевим часом, на кордоні між провінціями Сичуань і Гуйчжоу.

В результаті землетрусу загинули 12 людей, понад 130 отримали поранення і були госпіталізовані. Геологічна служба США стверджує, що епіцентр природного явища знаходився в 19 км на південний схід від повіту Чаннин (Сичуань). Вогнище залягало на глибині 10 км.

Варто відзначити, що провінція Сичуань є одним з найбільш сейсмонебезпечних регіонів Піднебесної, де землетруси відбуваються регулярно. У травні 2008 року тут стався найсильніший за останні десятиліття землетрус магнітудою 8.0.

Video: CCTV footage captures students taking cover as M5.2 earthquake hits Zizhong County, SW China's Sichuan Province pic.twitter.com/8cJiuOgJWU — CGTN (@CGTNOfficial) December 18, 2019

Нагадаємо, українців попереджають про потужний землетрус, таке буває раз на 100 років.

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