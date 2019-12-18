Лікарі боролися за життя хлопця більше тижня

В Росії прямо на Червоній площі загинув чоловік

Про це повідомили РосЗМІ з посиланням на джерела у правоохоронних органах. Як стало відомо, 9 грудня в лікарню доставили молодого чоловіка, який впав на льоду під час катання на ковзанці на головній площі Москви і сильно вдарився головою. У результаті падіння він отримав важкі травми голови та внутрішньочерепний крововилив. Постраждалого одразу госпіталізували.

Лікарі довго боролися за життя пацієнта, однак допомогти йому так і не вдалося: 17 грудня він помер.

В даний момент правоохоронці намагаються з'ясувати всі обставини інциденту.

Раніше ми писали про те, що в Москві на Червоній площі жінка кричала, що є дружиною Володимира Путіна, і намагалася прорватися до нього.

За інформацією видання, це сталося 20 листопада близько 17:00.

Увагу відвідувачів Червоній площі привернула жінка, яка вела себе досить дивно. Вона кричала, що є дружиною президента Путіна, і яро вимагала зустрічі.

Офіцери ФСТ скрутили жінку, а наряд доставив в ОМВД. Затриманою виявилася 36-річна Наталія, громадянка України. Даму відправили в психіатричну лікарню ім. Алексєєва з підозрою на шизофренію.

Також ми писали про те, що в Москві на Красній площі затримали активістів з Татарстану з іконою.

Як стало відомо, активісти Іван Клімов і Дмитро Бердніков, представляють рух ошуканих вкладників татарського «Татфондбанка» і прийшли на Червону площу з іконою Казанської Божої Матері. За словами Клімова, вони хотіли вручити ікону Божої Матері президентові РФ Володимиру Путіну з тим, щоб він вирішив їх проблеми.

При цьому Бердніков розгорнув плакат зі зверненням до російського голови держави, а Клімов знімав це на відео і вів пряму трансляцію у соцмережі Facebook. Активісти стояли біля пам'ятника Мініну і Пожарському з іконами та плакатами в руках.

Поліцейські затримали обох — Бердникова за пікет, а Климова — за зйомку на Червоній площі. Співробітники поліції повели затриманих в ОВС «Китай-Місто» пішки.

Нагадаємо, дружина Путіна влаштувала бешкет на Червоній площі: знадобився наряд силовиків.

Як повідомляла Politeka, загроза вибуху на Червоній площі, терміново стягують силовиків.

Також Politeka писала, що Червона площа може злетіти на повітря, у Москві пекло.