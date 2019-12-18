Врачи боролись за жизнь парня больше недели

В России прямо на Красной площади погиб мужчина

Об этом сообщили РосСМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Как стало известно, 9 декабря в больницу доставили молодого человека, который упал на льду во время катания на катке на главной площади Москвы и сильно ударился головой. В результате падения он получил тяжелые травмы головы и внутричерепное кровоизлияние. Пострадавшего сразу же госпитализировали.

Врачи долго боролись за жизнь пациента, однако помочь ему так и не удалось: 17 декабря он скончался.

В данный момент правоохранители пытаются выяснить все обстоятельства случившегося.

Ранее мы писали о том, что в Москве на Красной площади женщина кричала, что является женой Владимира Путина, и пыталась прорваться к нему.

По информации издания, это произошло 20 ноября около 17:00.

Внимание посетителей Красной площади привлекла женщина, которая вела себя довольно странно. Она кричала, что является женой президента Путина, и яро требовала встречи.

Офицеры ФСО скрутили женщину, а подъехавший наряд доставил в ОМВД. Задержанной оказалась 36-летняя Наталья, гражданка Украины. Даму отправили в психиатрическую больницу им. Алексеева с подозрением на шизофрению.

Также мы писали о том, что в Москве на Красной площади задержали активистов из Татарстана с иконой.

Как стало известно, активисты Иван Климов и Дмитрий Бердников, представляют движение обманутых вкладчиков татарского «Татфондбанка» и пришли на Красную площадь с иконой Казанской Божьей Матери. По словам Климова, они хотели вручить икону Божьей Матери президенту РФ Владимиру Путину с тем, чтобы он разрешил их проблемы.

При этом Бердников развернул плакат с обращением к российскому главе государства, а Климов снимал это на видео и вел прямую трансляцию в в соцсети Facebook. Активисты стояли у памятника Минину и Пожарскому с иконами и плакатами в руках.

Полицейские задержали обоих — Бердникова за пикет, а Климова — за съемку на Красной площади. Сотрудники полиции повели задержанных в ОВД «Китай-Город» пешком.

Напомним, жена Путина устроила дебош на Красной площади: понадобился наряд силовиков.

Как сообщала Politeka, угроза взрыва на Красной площади, срочно стягивают силовиков.

Также Politeka писала, что Красная площадь может взлететь на воздух, в Москве ад.