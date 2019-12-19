На сина колишнього президента напали з ножем
Замах на сина першого і нині покійного президента Грузії Звіада Гамсахурдії було скоєно в Тбілісі 19 грудня. Про це повідомили в МВС країни.
Нападу зазнав другий син екс-президента Цотне Гамсахурдія. Відомо, що його доставили в лікарню з ножовим пораненням у груди. Цотне провели операцію, проте інші подробиці про його стан не розкриваються.
На сина колишнього президента напали у власному будинку, однак обставини замаху залишаються невідомими. Також нічого не повідомляється про нападників.
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За фактом замаху порушено кримінальну справу.
Зазначимо, що Цотне – другий син колишнього президента Грузії Звіада Гамсахурдії. У минулому він і сам був визнаний винним у спробі вбивства свого сусіда. Його засудили до 9 років і 6 місяців в'язниці.
Раніше ми писали про те, що в інтернет-мережі з'явилося звернення винуватця «замаху» на екс-президента України Петра Порошенка.
Кадри він опублікував у себе на сторінці в Facebook.
«Мій позивний Одіссей. Я той, хто сьогодні «напав» на Порошенка. На жаль, мені не вдалося задати питання йому особисто. Але, як бачите, я ні від кого не ховаюся, на відміну від боягузливого Порошенко. Сьогоднішній демарш моя особиста позиція. У відео все пояснив детальніше», — йдеться в повідомленні.
На опублікованих кадрах ветеран «Азова» Микита Айвазовський розповів, що хотів «помститися Петру Порошенку» за ситуацію з добровольцями-іноземцями, яких «запустили з дев'яти кіл бюрократичного пекла».
Окремо Айвазовський зазначив бронежилети, які він з побратимами прострілив на полігоні. Один з таких він хотів передати самому Порошенку.
«Щоб він одягнув його сам або на свого сина, який нібито воював в Краматорську. І випробував його на собі», — уточнив він.
У той же час ветеран «Азова» розповів, що не збирався робити замах на Порошенка, оскільки не для цього він захищав Україну.
Нагадаємо, зухвалий замах на президента: "під час святкування вони...".
Як повідомляла Politeka, суд прийняв фатальне рішення по справі про вбивство сина Соболєва.
Також Politeka писала, що винуватець замаху на Порошенка вперше заговорив: «На жаль, мені не вдалося».