На сина колишнього президента напали з ножем

Замах на сина першого і нині покійного президента Грузії Звіада Гамсахурдії було скоєно в Тбілісі 19 грудня. Про це повідомили в МВС країни.

Нападу зазнав другий син екс-президента Цотне Гамсахурдія. Відомо, що його доставили в лікарню з ножовим пораненням у груди. Цотне провели операцію, проте інші подробиці про його стан не розкриваються.

На сина колишнього президента напали у власному будинку, однак обставини замаху залишаються невідомими. Також нічого не повідомляється про нападників.

За фактом замаху порушено кримінальну справу.

Зазначимо, що Цотне – другий син колишнього президента Грузії Звіада Гамсахурдії. У минулому він і сам був визнаний винним у спробі вбивства свого сусіда. Його засудили до 9 років і 6 місяців в'язниці.

Раніше ми писали про те, що в інтернет-мережі з'явилося звернення винуватця «замаху» на екс-президента України Петра Порошенка.

Кадри він опублікував у себе на сторінці в Facebook.

«Мій позивний Одіссей. Я той, хто сьогодні «напав» на Порошенка. На жаль, мені не вдалося задати питання йому особисто. Але, як бачите, я ні від кого не ховаюся, на відміну від боягузливого Порошенко. Сьогоднішній демарш моя особиста позиція. У відео все пояснив детальніше», — йдеться в повідомленні.

На опублікованих кадрах ветеран «Азова» Микита Айвазовський розповів, що хотів «помститися Петру Порошенку» за ситуацію з добровольцями-іноземцями, яких «запустили з дев'яти кіл бюрократичного пекла».

Окремо Айвазовський зазначив бронежилети, які він з побратимами прострілив на полігоні. Один з таких він хотів передати самому Порошенку.

«Щоб він одягнув його сам або на свого сина, який нібито воював в Краматорську. І випробував його на собі», — уточнив він.

У той же час ветеран «Азова» розповів, що не збирався робити замах на Порошенка, оскільки не для цього він захищав Україну.

Нагадаємо, зухвалий замах на президента: "під час святкування вони...".

Як повідомляла Politeka, суд прийняв фатальне рішення по справі про вбивство сина Соболєва.

Також Politeka писала, що винуватець замаху на Порошенка вперше заговорив: «На жаль, мені не вдалося».