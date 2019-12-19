На сына бывшего президента напали с ножом

Покушение на сына первого и ныне покойного президента Грузии Звиада Гамсахурдия было совершено в Тбилиси 19 декабря. Об этом сообщили в МВД страны.

Нападению подвергся второй сын экс-президента Цотнэ Гамсахурдии. Известно, что его доставили в больницу с ножевым ранением в грудь. Цотнэ провели операцию, однако другие подробности о его состоянии не раскрываются.

На сына бывшего президента напали в собственном доме, однако обстоятельства покушения остаются неизвестными. Также ничего не сообщается о нападавших.

По факту покушения возбуждено уголовное дело.

Отметим, что Цотнэ – второй сын бывшего президента Грузии Звиада Гамсахурдии. В прошлом он и сам был признан виновным в попытке убийства своего соседа. Его приговорили к 9 годам и 6 месяцам тюрьмы.

Ранее мы писали о том, что в интернет-сети появилось обращение виновника «покушения» на экс-президента Украины Петра Порошенко.

Кадры он опубликовал у себя на странице в Facebook.

«Мой позывной Одиссей. Я тот, кто сегодня «напал» на Порошенко. К сожалению, мне не удалось задать вопрос ему лично. Но, как видите, я ни от кого не прячусь, в отличие от трусливого Порошенко. Сегодняшний демарш моя личная позиция. В видео все объяснил детальнее», — говорится в сообщении.

На опубликованных кадрах ветеран «Азова» Никита Айвазовский рассказал, что хотел «отомстить Петру Порошенко» за ситуацию с добровольцами-иностранцами, которых «запустили по девяти кругам бюрократического ада».

Отдельно Айвазовский отметил бронежилеты, которые он с побратимами прострелил на полигоне. Один из таких он хотел передать самому Порошенко.

«Чтобы он одел его сам или на своего сына, который якобы воевал в Краматорске. И испытал его на себе», — уточнил он.

В то же время ветеран «Азова» рассказал, что не собирался совершать покушение на Порошенко, поскольку не для этого он защищал Украину.

Напомним, дерзкое покушение на президента: "во время празднования они...".

Как сообщала Politeka, суд принял роковое решение по делу об убийстве сына Соболева.

Также Politeka писала, что виновник покушения на Порошенко впервые заговорил: «К сожалению, мне не удалось».