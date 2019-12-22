Під час домашньої вечірки в Чикаго (США) сталася стрілянина

За інформацією зарубіжних ЗМІ, в результаті постраждало 13 осіб, четверо з яких знаходяться в критичному стані, пише Рoliteka.net. Відомо, що серед потерпілих - один 16-річний підліток. Останній знаходився недалеко від будинку.

Вогонь відкрили в районі Енглвуд, куди прибули поліцейські. В результаті правоохоронці затримали двох підозрюваних. В одного із затриманих знайшли револьвер.

За інформацією місцевого жителя, він почув постріли і голоси людей, які втекли з вечірки. Подробиці встановлюються.

У мережі з'явилися кадри з місця події.

Нагадаємо, влітку в США сталися напади на мирних громадян. Теракти слідували один за іншим.

Так, один із випадків стався розстріл в Чикаго, штат Іллінойс, США.

Фотографії з місця події активно публікувалися в ЗМІ. Відомо, що стріляли в «Дуглас Парк» — популярному парку відпочинку: сім осіб поранені.

По людям в Чикаго стріляли з проїзджаючої мимо машини — чорного «Chevrolet Camaro».

В цілому постраждали семеро людей, стан одного з них оцінювався, як критичний.

Раніше ми писали, що восени в США невідомі в якомусь «соціальному клубі» розстріляли людей. Інцидент стався в Брукліні на Ютика-авеню.

Начальник детективів поліції Дермот Ши сказав, що четверо чоловіків були убиті на місці події, а інших трьох постраждалих доставили в лікарню. Медики відзначили, що у них травми, не небезпечні для життя.

Напис на будинку, де сталася стрілянина, свідчить «Потрійні тузи». Поліцейські заявили, що в будівлі виявили «докази азартних ігор», включаючи карти та кості.

Раніше повідомлялося, що також влітку у США сталася бійня, дві людини влаштували стрілянину в місті Дейтон у штаті Огайо.

Журналісти також написали, що один із стрільців був помічений в районі Східної 5-й вулиці в окрузі Орегон, повідомляється, що він впав на землю. Пізніше стало відомо, що стрілянина сталася поруч з баром Ned Peppers Bar.

Нагадаємо, кривава бійня у клубі: багато загиблих, сирени оглушили місто, кадри з місця трагедії

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