Дефіцит продуктів у Запоріжжі на тлі російських ударів по логістиці викликає занепокоєння містян, тож журналісти перевірили реальну ситуацію на полицях магазинів міста.

Дефіцит продуктів у Запоріжжі після атак на логістику активно обговорюють у місті через фото порожніх полиць, які ширяться соцмережами. Журналісти Inform.zp.ua вирішили з'ясувати, чи справді з супермаркетів зникають товари, і обійшли кілька магазинів.

Найгучніші заяви про порожні полиці з'явилися на тлі російських ударів по складській та логістичній інфраструктурі. Тим часом реальна картина по мережах виявилася не такою драматичною, як її подають у соцмережах.

У «Траш» на бульварі Шевченка на момент перевірки були в наявності макарони, консерви, фрукти, овочі та олія. Однак цукру й круп на полицях не виявилося. Водночас в АТБ у Заводському районі всі основні продукти були на місці, і така сама ситуація зафіксована в АТБ біля зупинки ЗАлК.

Чи є реальний дефіцит

У «Сільпо» на проспекті Металургів порожніх полиць з основними продуктами теж не помітили. Отже, окремі категорії товарів у деяких магазинах справді можуть тимчасово бути відсутні, проте говорити про загальний дефіцит продуктів у Запоріжжі наразі підстав немає.

На постачання впливають російські атаки на склади. Зокрема, 2 липня внаслідок удару були пошкоджені складські приміщення одного з магазинів, а 28 серпня російські військові атакували склади продовольчої інфраструктури в Запоріжжі.

Чи потрібно робити запаси

Міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький 1 вересня заявив, що Україна має достатні запаси продовольства для внутрішнього ринку, а логістичні ланцюги адаптуються до атак РФ. Він наголосив, що підстав збільшувати домашні запаси наразі немає.

«Треба мати мінімальний запас. Передумов мати більше, ніж місячний запас, немає», — зазначив Висоцький. Тобто рекомендований базовий запас продуктів приблизно на місяць лишається актуальним, і створювати запаси на тривалий термін не радять.

Що з цінами

Перебудова логістики може вплинути на ціни. За оцінкою Міністерства аграрної політики та продовольства, продукти харчування в середньому можуть подорожчати максимум приблизно на 2,5%. Це загальна оцінка по всіх продовольчих товарах, а ціни на окремі продукти можуть змінюватися по-різному.

Окремою категорією лишається рибна продукція, яка значною мірою залежить від імпорту — його частка у споживанні перевищує 80%. Водночас довгострокового дефіциту цієї продукції не очікують: логістика через пункти пропуску на кордоні працює.