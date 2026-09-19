У Харкові до зимового сезону готують 41 пункт видачі гарячого харчування. П'ять днів на тиждень тут безкоштовно роздають повноцінні обіди — першу та другу страви, напій і свіжу випічку.

Гаряче харчування в Харкові продовжить працювати навіть під час відключень світла — до зимового сезону в місті готують 41 пункт видачі безкоштовних обідів, кожен із яких уже має резервні джерела живлення та запаси продуктів.

Починаючи із зими 2022 року, у Харкові п'ять днів на тиждень можна безоплатно отримати повноцінний обід. До нього входять перша та друга страви, напій і свіжа випічка. Для багатьох відвідувачів це суттєва підтримка, а для когось — можливість хоч ненадовго відчути домашній затишок за столом.

За гарячими обідами приходять найрізноманітніші люди: місцеві мешканці й ті, хто тимчасово переселився до міста. Серед відвідувачів — пенсіонери, самотні люди, багатодітні родини та комунальні працівники. Як зазначають організатори, тут немає поділу за віком чи статусом — їжу готують для всіх, хто її потребує.

Як повідомляє «Інфосіті», нині в місті функціонує 41 пункт видачі гарячих обідів. З вересня вони працюють з понеділка по п'ятницю, а видача їжі триває з 11:00 до 14:00, розповіла головна технологиня КП «Комбінат дитячого харчування» Ірина Гонтаренко.

До зими готуються заздалегідь: у пунктах тримають певні запаси продуктів для безперервної роботи — роблять заготовки овочів, припаси круп і борошна. Свіжі продукти, такі як м'ясо, риба та молочні вироби, постачаються щодня. Усі продукти супроводжуються необхідними документами — деклараціями виробників і підтвердженнями якості.

На випадок відключення електрики в кожному пункті передбачені резервні джерела живлення: генератори, дров'яні печі та запас дров. Також є запаси води для приготування їжі. Тому навіть у складних умовах пункти готові продовжувати годувати харків'ян.

Як отримати безкоштовний обід

Гаряче харчування надають безоплатно всім охочим, без поділу за віком чи статусом. Достатньо прийти до найближчого з 41 пункту видачі в робочі дні з 11:00 до 14:00. Окремих документів чи довідок для отримання обіду не вимагають — їжу готують для всіх, хто її потребує.

Меню в пунктах змінюється з понеділка по п'ятницю, а готують, за словами відвідувачів, по-домашньому. 75-річна пенсіонерка Олена, яка відвідує пункт уже майже три роки, розповідає: «Працівниці ввічливі й доброзичливі, все чисто, ніколи ні в чому не відмовляють. Меню змінюється з понеділка по п'ятницю. Готують по-домашньому, а не "як в общепіті"».

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