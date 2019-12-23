53-річний Ігор Росляков, батько студента, який рік тому влаштував криваву бійню у керченському коледжі, помер у лікарні - нікому не потрібний і забутий

Ігоря Рослякова у вересні цього року побили двоє чоловіків, з одним з яких, Вадимом Бутовим, він дружив з дитинства. Також у нього вкрали деяку суму грошей. Постраждалий потрапив у лікарню з черепно-мозковою травмою, а через деякий час помер, передає Politeka.net з посиланням на телеграм-канал Mash.

За словами сестри одного з обвинувачених у жорстокому побитті, Росляков довгий час пролежав у морзі. Його поховали як безрідного - у спільній могилі з ще 4-5-ма такими ж, як він. За словами жінки, у матері Рослякова (тобто бабусі стрілка) не знайшлося грошей на нормальний похорон, попрощатися з сином вона теж не прийшла.

"Що мама не могла його поховати? Його ховали як безрідного... Я ще глянула: о, Росляков лежить... Його залишили в морзі і чекали, поки накопичиться чоловік п'ять і поховали разом з усіма...", - розповіла сестра Вадима Бутова, зазначивши, що і до побиття стан здоров'я Рослякова-старшого залишав бажати кращого. У чоловіка були проблеми з психікою, після того, що сталося, а також і фізичні розлади - до цього він лежав у лікарні з кровотечею в черевній порожнині.

Раніше ми повідомляли, трагедія в коледжі в Керчі відбулася 17 жовтня 2018 року. 18-річний студент Влад Росляков розстріляв з рушниці учнів і викладачів, а також задіяв вибухівку. В результаті інциденту загинули 20 людей, ще понад 50 отримали поранення. Стрілок наклав на себе руки.

Деякі очевидці подій в коледжі наполягали на тому, що Росляков діяв не один. Зокрема, ходила версія, що у навчальному закладі також діяли бійці невідомого спецпідрозділу, яких нібито відправили для ліквідації керченського стрілка.

Місцеві правоохоронці виявили в сумці стрілка "коктейль Молотова" - Росляков планував спалити будівлю після розстрілу. Крім того, в його речах виявили 10 невеликих саморобних вибухових пристроїв «метального типу» й 13 набоїв до рушниці.

Нагадаємо, бійня в Керчі може повторити долю Беслана.

Також Politeka писала, що у справі Рослякова виявили масу дивацтв.