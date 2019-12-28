У столиці Сомалі, Могадішо, стався теракт, в результаті загинуло багато людей

Більше 90 осіб загинули під час вибуху. Про це повідомив член республіканського парламенту Абдиризак Мохамед на своїй сторінці в Твіттері, пише Рoliteka.net.

Трагедія сталася через замінований автомобіль.

За попередніми даними, загибли: 73 цивільних, у тому числі четверо іноземців, а також - 17 співробітників поліції.

Поки жодне з терористичних угруповань не взяло на себе відповідальність за подію.

У мережі з'явилися кадри з місця події. На одному з оприлюднених відео видно великі клуби диму, що здіймаються до неба. (Щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки)

На фото відобразили понівечений автобус. А на інших знімках - вогняні клуби від вибуху.

Нагадаємо, в липні цього року в портовому місті Кісмайо в Сомалі прогримів потужний вибух у фешенебельному готелі «Хонда». Після вибуху очевидці почули стрілянину.

На будівлю було організовано збройний напад.

Вибуховий пристрій привів в дію терорист-смертник, що належить до радіальної ісламістської організації «Аш-Шабаб».

Також після потужного вибуху терористам вдалося захопити будівлю розкішного готелю.

Стало відомо, що здетонував легковик, який був начинений вибухівкою.

Будівля перебувала під контролем ісламістів. В результаті теракту, загибли приблизно 10 осыб.

Поліцейський Ісак підкреслив, що на момент теракту в готелі було багато людей.

Ісламістське угруповання «Аш-Шабаб» заявила про відповідальність за теракт в готелі.

Раніше повідомлялося, що в березні у столиці Сомалі Могадішо було вкрай неспокійно.

Бомба вибухнула біля Міністерства праці та соціальних справ, а потім сталася перестрілка:

«Перестрілка тривала деякий час, після трохи вщухла», - повідомлялося тоді.

Відомо, що співробітники міністерства втекли з будівлі після нападу.

Люди були надзвичайно налякані, деякі ризикували і передавали фото - та відеоінформацію з місця подій в соцмережах.

Відео з місця подій 29 грудня 2019 року:

Suicide-bomber driving a car laden with explosives detonates at #Mogadishu’s Ex-control Afgoye. Casualties of this horrific blast is yet to clarify. #Somalia. pic.twitter.com/BaHeG44zV2 — Bashiir Maxmud (@BashiirMaxmud) December 28, 2019

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