У столиці Сомалі, Могадішо, стався теракт, в результаті загинуло багато людей
Більше 90 осіб загинули під час вибуху. Про це повідомив член республіканського парламенту Абдиризак Мохамед на своїй сторінці в Твіттері, пише Рoliteka.net.
Трагедія сталася через замінований автомобіль.
За попередніми даними, загибли: 73 цивільних, у тому числі четверо іноземців, а також - 17 співробітників поліції.
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Поки жодне з терористичних угруповань не взяло на себе відповідальність за подію.
У мережі з'явилися кадри з місця події. На одному з оприлюднених відео видно великі клуби диму, що здіймаються до неба. (Щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки)
На фото відобразили понівечений автобус. А на інших знімках - вогняні клуби від вибуху.
Нагадаємо, в липні цього року в портовому місті Кісмайо в Сомалі прогримів потужний вибух у фешенебельному готелі «Хонда». Після вибуху очевидці почули стрілянину.
На будівлю було організовано збройний напад.
Вибуховий пристрій привів в дію терорист-смертник, що належить до радіальної ісламістської організації «Аш-Шабаб».
Також після потужного вибуху терористам вдалося захопити будівлю розкішного готелю.
Стало відомо, що здетонував легковик, який був начинений вибухівкою.
Будівля перебувала під контролем ісламістів. В результаті теракту, загибли приблизно 10 осыб.
Поліцейський Ісак підкреслив, що на момент теракту в готелі було багато людей.
Ісламістське угруповання «Аш-Шабаб» заявила про відповідальність за теракт в готелі.
Раніше повідомлялося, що в березні у столиці Сомалі Могадішо було вкрай неспокійно.
Бомба вибухнула біля Міністерства праці та соціальних справ, а потім сталася перестрілка:
«Перестрілка тривала деякий час, після трохи вщухла», - повідомлялося тоді.
Відомо, що співробітники міністерства втекли з будівлі після нападу.
Люди були надзвичайно налякані, деякі ризикували і передавали фото - та відеоінформацію з місця подій в соцмережах.
Відео з місця подій 29 грудня 2019 року:
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