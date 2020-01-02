На борту були високопоставлені офіцери

Політ на вертольоті обернувся справжньою трагедією

Про це пише місцеве видання China Daily.

Повідомляється, що на момент трагедії на борту вертольота перебувало 13 осіб, в тому числі і голова Генерального штабу.

За інформацією ЗМІ, на півночі Тайваню раптово впав військовий вертоліт Black Hawk, що належав Міністерству національної оборони.

В результаті авіакатастрофи загинули 8 людей, в тому числі і голова Генерального штабу генерал-полковник Шень Імін.

«В даний час підтверджено 8 загиблих і 5 вижили, начальник штабу Шень Імін та інші високопоставлені офіцери, на жаль, загинули», — йдеться в повідомленні.

Журналісти стверджують, що на борту вертольота було три члени екіпажу і репортер військового новинного агентства, а також офіцери і військовослужбовці.

Повітряне судно Міноборони Тайваню прямувало з новорічною місією на північний схід тайванського острова Илань. Він зазнав аварії на північ від місця призначення в районі гори Улай.

Раніше ми повідомляли про те, що літак з людьми впав біля супермаркету. НП сталася в містечку Лафайетте, штат Луїзіана, де легкомоторное повітряне судно впало біля місцевого продуктового магазину.

«Легковик зазнав аварії за супермаркетом. На борту перебували близько шести осіб», - йдеться в повідомленні місцевих оперативників.

За попередньою інформацією рятувальників і медиків регіону, в результаті аварії загинуло п'ять осіб. Відомо, що літак впав, відлетівши 1,5 км від аеропорту. На місці трагедії зруйнована місцева парковка, сам літак перетворився в згорілу купу металобрухту.

Також ми розповідали про авіакатастрофі, яка сталася на півдні Туреччини. У провінції Анталія раптово звалився навчальний літак.

Повітряне судно впало у районі Манавгат, який знаходиться недалеко від курортного міста Сіде. Інформація про причини катастрофи і долю пілотів на даний момент не повідомляється. Однак, місцеві ЗМІ повідомляють, що за попередньою інформацією, пілот живий.

Нагадаємо, літак звалився в Житомирській області.

Як повідомляла Politeka, пасажирський літак зіткнувся з НЛО під час польоту: «в корпусі пробита велика діра».

Також Politeka писала, що літак з пасажирами звалився на ліхтар.