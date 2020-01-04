В будівлі діти готувалися до вертепу

Потужний вибух прогримів в момент, коли в будівлі діти готувалися до рождественнскому вертепу

Як передає Politeka.net, про це інформує прес-служба регіональної Нацполіції.

Повідомляється, що трагедія сталася вчора ввечері, 3 січня, в селі Угринів (Тернопільська область).

За інформацією силовиків, у приміщенні місцевого клубу прогримів потужний вибух. У нещасливий момент діти у віці від 12 до 17 років прийшли на репитицію різдвяного вертепу.

Відомо, що сильний вибух прогримів після 18:00, і на місце інциденту миттєво прибули співробітники поліції, рятувальники та медики. Площа загорання була невелика, тому пожежу вдалося швидко локалізувати.

В результаті сильного вибуху серйозно постраждали 8 осіб. Дітей з опіками першого-другого ступенів госпіталізували в реанімацію районної лікарні. Через деякий час їх планують транспортувати в Тернопільську обласну дитячу клінічну лікарню.

Рятувальники не виключають, що потужний вибух у місцевому клубі міг пролунати через витік газу. Напередодні газ проводили в сільську раду, розташовану поруч з клубом.

Правоохоронці поки не визначилися з правовою кваліфікацією події, їм належить встановити всі обставини моторошної НП.

Раніше ми повідомляли про потужний вибух, який забрав життя десятків людей у столиці Сомалі. Відомо, що на повітря злетів у повітря замінований автомобіль, внаслідок чого загинули понад 90 осіб.

За попередніми даними, загинули: 73 цивільних, у тому числі четверо іноземців, а також - 17 співробітників поліції.

Поки жодне терористичне угрупування не взяло на себе відповідальність за жахливий теракт у столиці Сомалі забрав життя майже 100 чоловік.

Також ми розповідали про іншому теракті, який стався у фешенебельному готелі в Сомалі. На готель "Хонда" було скоєно збройний напад, внаслідок чого загинули люди.

Вибуховий пристрій привів в дію терорист-смертник, що належить до радіальної ісламістської організації «Аш-Шабаб». Також після потужного вибуху терористам вдалося захопити будівлю розкішного готелю.

Будинок якийсь час знаходилося під контролем ісламістів, а в результаті теракту загинули приблизно 10 чоловік.

Як розповідали місцеві правоохоронці, жертв теракту могло бути набагато більше, оскільки в будівлі готелю перебувало багато гостей.

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