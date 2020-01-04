В здании дети готовились к вертепу

Мощный взрыв прогремел в момент, когда в здании дети готовились к рождественнскому вертепу

Как передает Politeka.net, об этом информирует пресс-служба региональной Нацполиции.

Сообщается, что трагедия произошла вчера вечером, 3 января, в селе Угринов (Тернопольская область).

По информации силовиков, в здании местного клуба прогремел мощный взрыв. В злополучный момент дети в возрасте от 12 до 17 лет пришли на репитицию рождественнского вертепа.

Известно, что сильный взрыв прогремел после 18:00, и на место инцидента мгновенно прибыли сотрудники полиции, спасатели и медики. Площадь возгорания была небольшая, поэтому пожар удалось быстро локализовать.

В результате сильного взрыва серьезно пострадали 8 человек. Детей с ожогами первой-второй степеней госпитализировали в реанимацию районной больницы. Через время их планируют транспортировать в Тернопольскую областную детскую клиническую больницу.

Спасатели не исключают, что мощный взрыв в местном клубе мог прогреметь из-за утечки газа. Накануне газ проводили в сельский совет, расположенной рядом с клубом.

Правоохранители пока не определились с правовой квалификацией происшествия, им предстоит установить все обстоятельства жуткого ЧП.

Ранее мы сообщали о мощном взрыве, который унес жизни десятков человек в столице Сомали. Известно, что на воздух взлетел заминированный автомобиль, в результате чего погибли более 90 человек.

По предварительным данным, погибли: 73 гражданских, в том числе, четверо иностранцев, а также - 17 сотрудников полиции.

Пока ни одна террористическая группировка не взяла на себя ответственность за жуткий теракт в столице Сомали, унесший жизни почти 100 человек.

Также мы рассказывали о другом теракте, который произошел в фешенебельном отеле в Сомали. На гостиницу "Хонда" было совершено вооруженное нападение, из-за чего погибли люди.

Взрывное устройство привел в действие террорист-смертник, принадлежащий к радиальной исламистской организации «Аш-Шабаб». Также после мощного взрыва террористам удалось захватить здание роскошного отеля.

Здание некоторое время находилось под контролем исламистов, а в результате теракта погибли примерно 10 человек.

Как рассказывали местные правоохранители, жертв теракта могло быть намного больше, поскольку в здании отеля находилось много гостей.

Напомним, мощный взрыв прогремел в столице, началась стрельба: первые подробности и кадры ада

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