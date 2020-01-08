Сина російського письменника-сатирика, актора Михайла Жванецького побили біля одного з ресторанів у Москві

Як стало відомо Politeka.net з повідомлення телеграм-каналу Mash, інцидент стався в ніч з 7 на 8 січня на Мінській вулиці. 24-річний Дмитро Жванецький разом з другом Філіпом Гінзбургом помітили, як невідомі ображають дівчину. Вони вирішили заступитися. Конфлікт вийшов з-під контролю, і в підсумку, Жванецького-молодшого доставили в лікарню з травмою ноги, а його товариша - голови.

Зазначимо, Михайло Жванецький з 1999 року є Народним артистом України.

Раніше ми повідомляли, Жванецький заявив про те, що причиною українсько-російського конфлікту є те, що сусіди заздрять українцям.

«Мені здається, що росіяни страшенно заздрять українцям. Тому що змогли, дозволили собі звалити зарвавшихся, знахабнілих злодюг. Це не виключає того, що можуть прийти нові. Але вони точно будуть знати, що існує сила протидії, здатна дати їм відсіч», - зазначив письменник.

За його словами росіяни виправдовують свою ненависть, бездіяльність і безсилля тим, що "там бандерівці і фашисти".

"Насправді — це просто заздрість, що українці змогли, дозволили собі, не промовчали… А під кінець - так ви всі жебраками там будете в цьому Євросоюзі! А в Митному союзі всі, б… дь, просто неймовірні багатії!», - зазначив Жванецький.

Також ми писали, в березні 2019 року 85-річний Жванецький зламав руку і був змушений скасувати, за вказівкою медиків, всі свої виступи. Перелом виявився дуже серйозним, так що письменникові довелося робити операцію. Навіть після того, як пройшов місяць, Жванецький все одно відміняв концерти - здоров'я похилого сатирика піддалося жорсткому випробуванню.

Навесні минулого року він мав брати участь у Міжнародному літературному фестивалі Prima Vista, який проходить в естонському місті Тарту, але стан здоров'я йому це не дозволив.

Нагадаємо, скандал зі Жванецьким набирає обертів: посипалися погрози.

Також Politeka писала, Жванецький з орденом Путіна звернувся до українців: «Я все життя пишу».