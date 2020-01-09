У Кривому Розі Дніпропетровської області 8 січня сталася смертельна ДТП на пішохідному переході

Автомобіль Audi на повній швидкості влетів у натовп пішоходів. Дві жінки загинули на місці. Про це повідомили в прес-службі Національної поліції регіону.

Трагедія трапилася на вулиці Каткова в Інгулецькому районі міста близько 19:45.

Після жахливої ДТП водій зник у невідомому напрямку.

Пізніше автомобіль, причетний до аварії, знайшли кинутим в 150 м від місця події.

Поліцейські встановлюють всі обставини події.

Раніше повідомлялося, що Верховний Суд України розгляне скаргу фігуранти резонансного ДТП на Сумській у Харкові Геннадія Дронова.

Про те, що ВСУ затвердив постанову про відкриття касаційного провадження 20 грудня, повідомляє видання NewsRoom з посиланням на Реєстр єдиних судових рішень.

За інформацією журналістів, новий адвокат Дронова Геннадій Токарєв оскаржив вирок першої інстанції та апеляційного суду. Перший раз касаційну скаргу повернули на доопрацювання, однак тепер документ прийнятий до розгляду.

Наголошується, що захист Зайцевої касацію у Верховний Суд подала дещо раніше. Після схвалення касаційної скарги від Олени Зайцевої було відкрито провадження, в яку внесли нові поправки.

Нагадаємо, що Київський райсуд Харкова зняв арешт з автомобіля Lexus, який є власністю вітчима Олени Зайцевої. Саме він звернувся з відповідним клопотанням.

На засідання ні Василь Зайцев, ні його представники не з'явилися. За задоволення клопотання виступив прокурор Валерій Бухан, який зазначив, що, оскільки вирок суду вступив в законну силу, і досудове розслідування у даному кримінальному провадженні вже не виробляється, зазначений транспортний засіб не може бути використане у кримінальному провадженні саме як речовий доказ.

Нагадаємо, Зайцевої в колонії влаштували справжній «рай», фото потрапили в мережу.

Як повідомляла Politeka, справа Зайцевої несподівано обернулося проти мажорки.

Також Politeka писала, що рішення по справі Зайцевої сполошила українців.