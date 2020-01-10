Терористи не збираються виконувати свої зобов'язання

ЗСУ знову несуть катастрофічні втрати у зоні проведення Операції Об'єднаних сил через постійні обстріли з боку окупантів

Про це зранку традиційно інформує прес-центр штабу ООС у Facebook.

За інформацією наших військових, впродовж минулої доби російсько-терористичні формування "Л/ДНР" шість разів порушили режим припинення вогню.

Відомо, що підступний ворог відкривав вогонь по наших позиціях із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

П'ять ворожих обстрілів штаб ООС нарахував у районі відповідальності "Схід": поблизу Павлополя – зі стрілецької зброї; в районі населеного пункту Водяне – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;

неподалік з Невельським – з гранатометів різних систем та іншої стрілецької зброї; поряд з Пісками – з автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів; біля Красногорівки – зі стрілецької зброї.

Ще один ворожий обстріл з боку російсько-окупаційних підрозділів "Л/ДНР" був здійснений у зоні відповідальності "Північ": зі станкових автоматичних гранатометів та ручних протитанкових гранатометів противник відкривав вогонь по нашим позиціям поблизу населеного пункту Хутір Вільний.

На жаль, але минула доба не обійшлася без втрат для української армії. Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець ЗСУ загинув, ще отримав поранення та був госпіталізований.

Від початку поточної доби підконтрольні Кремлю окупаційні підрозділи "Л/ДНР" вже встигли порушити режим припинення вогню. гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї терористи гатили по нашим позиціям поряд з Мар'їнкою. Втрат серед особового складу ЗСУ не зафіксовано.

Раніше ми повідомляли про те, що Володимир Путін готує наступ та перекидає важке озброєння до лінії зіткнення. Тривожні дані оприлюднила прес-служба СЦКК, а факти порушення були зафіксовані міжнародними спостерігачами ОБСЄ.

Зокрема, 4 січня спостерігачі з допомогою БПЛА зафіксували на полігоні в районі Міусинська (окуповані території Донбасу) 7 одиниць РСЗВ (БМ-21 «Град», 122 мм), які були розміщені з порушенням ліній відводу.

Крім реактивних систем залпового вогню, російсько-окупаційні війська "Л/ДНР" біля лінії розмежування зосередили танки, гармати й артилерійські установки.

Нагадаємо, помер самовідданий український воїн, «справжній патріот».

Як повідомляла Politeka, боєць ЗСУ таємничо загинув по дорозі на Донбас, з'явилися подробиці: «знайшли прямо на...».

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