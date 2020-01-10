Російське судно стало винуватцем трагедії у Чорному морі
Як передає Politeka.net, про це пишуть місцеві ЗМІ.
Повідомляється, що страшна НП сталася сьогодні вранці, 10 січня, недалеко від берегів Туреччини в Чорному морі.
Зокрема, танкер Glard-2, який йшов під прапором Російської Федерації, допустив зіткнення з риболовецьким судном.
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За інформацією місцевих журналістів, інцидент стався в 20-25 кілометрах від входу в протоку Босфор.
В результаті зіткнення з російським танкером риболовецьке судно, на борту якого перебувало шестеро осіб, пішло на дно.
Швидше за все, зіткнення сталося через густий туман поблизу протоки.
"Аварія сталася в 20-25 км від берега недалеко від входу в протоку Босфор. Човен затонув. З шести чоловік, що знаходилися на його борту, врятували трьох, решта поки вважаються зниклими безвісти", – йдеться у повідомленні.
Після НП місцева влада перекрила протоку Босфор для інших судів. Встановлюються всі деталі та обставини трагедії у Чорному морі.
Раніше ми розповідали про те, що судно з росіянами обстріляли в море. НП з жертвами сталася ще 2 січня біля берегів Нігерії.
Пірати на своїх катерах раптово атакували нафтової земснаряд AMBIKA під прапором Нігерії, який працює за контрактом з компанією Serfing Oil.
Напад стався, коли команда робочих діяла біля берегів Нігерії в трьох кілометрах від річки Рамос. За інформацією журналістів, пірати відкрили вогонь по бригаді безпеки, яка також знаходилася на судні.
В результаті перестрілки загинули четверо охоронців земснаряду AMBIKA, двоє отримали поранення. Більше того, озброєні пірати викрали трьох осіб екіпажу, двоє з яких - громадяни Російської Федерації.
Поки невідомо, скільки ще людей залишилося на борту судна біля берегів Нігерії.
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