Через сильний туман на трасі в аварію потрапило більше 20 автомобілів.

Масштабна аварія сталася біля Адигейська в Краснодарському краї. Як повідомляють численні телеграм-канали, в аварії постраждало чотири людини, одна загинула.

На фотографіях видно, що сильніше всього в ДТП постраждали автомобілі, більшість з яких виявилися повністю розбиті. За попередніми даними, винуватцем аварії є 50-річний чоловік. Він не впорався з керуванням та зіткнувся із зустрічним авто.

Наголошується, що через аварію на трасі утворилася двокілометрова пробка.

Нагадаємо, що 14 січня в Польщі сталася аварія, в якій загинуло двоє українців. ДТП сталася вдень біля села Кобиела. Як повідомляли польські ЗМІ, двоє молодих хлопців, які знаходились у легковому автомобілі, загинули після зіткнення з вантажівкою.

Як відомо, щорічно в Україні відбувається близько 160 тис. аварій, в яких гине більше трьох тисяч осіб. За повідомленнями Патрульної поліції, в 2019 році аварійність на українських дорогах збільшилася порівняно з 2018 роком на 7%. При цьому смертність на дорогах зросла на 3%. Всього в 2019 році в ДТП потрапили понад 30 тис. осіб. Цікаво, що в 2018 році аварійність, навпаки, була знижена. Українці рідше потрапляли в смертельні ДТП.

Зазначимо, що найпоширеніші причини аварій - перевищення швидкості, порушення правил маневрування, порушення правил проїзду перехресть та керування авто в нетверезому стані. З вини пішоходів відбувається набагато менше ДТП. Згідно зі статистикою, в 2019 році через перехід в невстановленому місці сталося трохи більше 500 зіткнень.

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