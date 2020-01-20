Терористи не збираються виконувати свої зобов'язання

Російсько-окупаційні формування "Л/ДНР" не припиняють обстрілювати позиції ЗСУ із забороненого важкого озброєння

Про це зранку традиційно інформує прес-центр штабу ООС у Facebook.

За інформацією наших військовослужбовців, за попередню добу підконтрольні Росії бойовики 11 разів порушили режим припинення вогню.

Як зазначається у повідомленні, окупаційні формування "Л/ДНР" гатили по позиціях бійців ЗСУ із заборонених Мінськими домовленостями артилерійських систем калібру 122 мм та 120-мм мінометів, а також станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Один обстріл був зафіксований у зоні відповідальності "Схід": застосовуючи станковий протитанковий гранатомет – 2 постріли, великокаліберні кулемети та іншу стрілецьку зброю, противник вів прицільний вогонь по Пісках.

Ще десять разів російські терористи порушили режим припинення вогню у районі відповідальності "Північ": сім разів поблизу населеного пункту Оріхове – з артилерійських систем калібру 122 мм противник випустив 9 снарядів, зі 120-мм мінометів – 33 міни та зі станкових протитанкових гранатометів – 9 пострілів; поруч з Новоолександрівкою – з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; поблизу Новотошківського – з мінометів калібру 120-мм – 8 мін.

На жаль, але внаслідок ворожих обстрілів вчора на фронті один військовослужбовець ЗСУ загинув.

Вже від початку поточної доби російсько-терористичні підрозділи "Л/ДНР" встигли порушити режим припинення вогню у зоні відповідальності "Північ".

З гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї обстріляли захисників Травневого та Луганського. На щастя, обійшлося без втрат серед особового складу української армії.

Нагадаємо, помер самовідданий український воїн, «справжній патріот».

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