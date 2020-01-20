З'явилися деталі загадкової ДТП, після якої загинув молодий спортсмен Євген Оторвін

Про це пише Politeka.net.

Повідомляється, що трагедія сталася 15 січня в Херсоні.

19-річний спортсмен Євген Оторвін проводжав дівчину додому і на пішохідному переході потрапив під колеса автомобіля.

Молодого спортсмена госпіталізували у лікарню, але медикам не вдалося врятувати його, і він помер через день.

"Справжній боєць. Перспективний і талановитий спортсмен. Щира людина. Надійний друг. Справжній чоловік. Улюбленець батьків. Душа друзів. Майже... доросла і самостійна людина... майже..." - йдеться у публікації Федерації академічного веслування.

Друг загиблого спортсмена Микита Фірсов розповів деталі загадкового ДТП в Херсоні, після якого помер 19-річний весляр-академіст Євген Оторвін.

За його словами, за кермом автомобіля перебував офіцер Держприкордонслужби.

"...Його збили на службовому автомобілі ДПСУ. За кермом був прикордонник. Женя пролежав у комі добу, після чого помер. У ту ніч він проводжав свою дівчину. Вона живе і навчається в спортивному училищі на вул. Петра Калнишевского. По дорозі додому (після того як провів її) він переходив вул. Перекопську (по пішохідному переходу, між Ювілейним та Палацом піонерів) на якій його збила машина. Водій перевищив швидкісний ліміт. Внаслідок зіткнення він отримав черепно-мозкову травму, перелом стегна і пошкодження спинного мозку... Розповсюдьте цей пост за своїм соцмереж. Я хочу, щоб убивця був покараний, бо це справа вже намагаються зам'яти. Дружині було всього лише 19 років.. Дивіться по сторонам!...", - йдеться в пості одного загиблого спортсмена.

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За попередніми даними, винуватцем аварії є 50-річний чоловік. Він не впорався з керуванням та зіткнувся із зустрічним авто.

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