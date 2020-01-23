В результаті стрілянини в центрі Сіетла (США), один чоловік був убитий, а сім інших отримали поранення
НП сталася в середу, 22 лютого, якраз у той час, коли на вулицях було багато людей у вечірню годину пік, повідомляє NYT.
Пригода сталася на Пайн-стріт і Третьої авеню близько 5 години вечора (за місцевим часом), в декількох кварталах від популярного міського ринку Пайк-плейс. Це популярне туристичне місце.
Відеоролики свідків показали, що з цього району бігли люди. На місці було багато правоохоронців.
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Зазначається, що після стрілянини сім пацієнтів прибули в лікарню для лікування.
Представники спецслужб повідомили, що важкі поранення отримав 9-річний хлопчик.
За словами медиків, одна жінка була в критичному стані, один чоловік був у важкому стані, і ще п'ять чоловіків були в задовільному стані.
Підозрюваний зник з місця події.
Поліція оточила частини Третьої авеню вздовж кварталу, де сталася НП, а також закрила доступ до найближчої станції транспорту.
Очевидець, 60-річний Дуглас Конверс розповів, що при вході на станцію він почув серію пострілів - за його оцінками, близько дюжини - і побачив, як мінімум дві людини впали на землю.
Також він помітив дві попередні стрільби, які відбулися в місті за останній день.
Всі три епізоди сталися в радіусі кількох кварталів від центру міста. У вівторок було вбито 55-річний чоловік, а в середу вдень підозрюваний був поранений під час стрілянини в поліції.
Шеф поліції заявив, що зараз немає інформації, яка зв'язує ці інциденти.
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