В результаті стрілянини в центрі Сіетла (США), один чоловік був убитий, а сім інших отримали поранення

НП сталася в середу, 22 лютого, якраз у той час, коли на вулицях було багато людей у вечірню годину пік, повідомляє NYT.

Пригода сталася на Пайн-стріт і Третьої авеню близько 5 години вечора (за місцевим часом), в декількох кварталах від популярного міського ринку Пайк-плейс. Це популярне туристичне місце.

Відеоролики свідків показали, що з цього району бігли люди. На місці було багато правоохоронців.

Зазначається, що після стрілянини сім пацієнтів прибули в лікарню для лікування.

Представники спецслужб повідомили, що важкі поранення отримав 9-річний хлопчик.

За словами медиків, одна жінка була в критичному стані, один чоловік був у важкому стані, і ще п'ять чоловіків були в задовільному стані.

Підозрюваний зник з місця події.

Поліція оточила частини Третьої авеню вздовж кварталу, де сталася НП, а також закрила доступ до найближчої станції транспорту.

Очевидець, 60-річний Дуглас Конверс розповів, що при вході на станцію він почув серію пострілів - за його оцінками, близько дюжини - і побачив, як мінімум дві людини впали на землю.

Також він помітив дві попередні стрільби, які відбулися в місті за останній день.

Всі три епізоди сталися в радіусі кількох кварталів від центру міста. У вівторок було вбито 55-річний чоловік, а в середу вдень підозрюваний був поранений під час стрілянини в поліції.

BREAKING: Another night another shooting.



Today it's the community in #Seattle. How can we know where it will be tomorrow?



Today it’s 2,333 shot dead just this year. How many more by the end of tomorrow? #seattleshooting pic.twitter.com/155xeWbE8o — Ethan Somers (@ethanjsomers) January 23, 2020

Шеф поліції заявив, що зараз немає інформації, яка зв'язує ці інциденти.

#BREAKING: MAN HUNT - Police are looking for two suspects who are wanted for shooting 7 people, including a child in #Seattle, WA. Description on suspects will be provided when released by Police.

pic.twitter.com/kFsFTkHpS7 — Brennan Prill ⚡︎ (@WxBrenn) January 23, 2020

Нагадаємо, гору трупів виявили в багатоповерхівці столиці.

Як повідомляла Politeka, масове побоїще біля метро в Києві: все закінчилося стріляниною, багато постраждалих.

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