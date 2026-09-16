ТОВ «Запоріжжяелектропостачання» розрахувало проєкт прогнозного тарифу на послуги постачальника універсальних послуг на 2027 рік. Затверджений тариф набуде чинності з 1 січня 2027 року, а остаточні показники опублікують після схвалення НКРЕКП.

Подорожчання продуктів у Запорізькій області вже позначається на гаманцях місцевих родин, а тепер на оновлення чекають і розрахунки за електроенергію. ТОВ «Запоріжжяелектропостачання» розрахувало проєкт прогнозного тарифу на послуги постачальника універсальних послуг на 2027 рік.

Розрахунки виконано на виконання закону України «Про ринок електричної енергії України» та згідно з методикою, затвердженою постановою НКРЕКП від 5 жовтня 2018 року № 1176. За інформацією компанії, розрахований тариф покликаний забезпечити відшкодування обґрунтованих витрат на здійснення діяльності з надання універсальних послуг та отримання встановленого регулятором рівня прибутку.

На період дії воєнного стану відкрите обговорення проєкту рішення проводитися не буде. Це регламентовано постановою НКРЕКП від 9 травня 2023 року № 848, яка регулює окремі питання встановлення тарифів та інвестиційних програм у цей період.

Затверджений тариф на послуги постачальника універсальних послуг на 2027 рік набуде чинності з 1 січня 2027 року. Остаточні показники оприлюднять на офіційному вебсайті ТОВ «Запоріжжяелектропостачання» одразу після їхнього затвердження Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).

Що це означає для запорізьких споживачів

Постачальник універсальних послуг обслуговує побутових споживачів, тож цей тариф — частина платіжки за світло для звичайних родин Запоріжжя та області. Конкретних цифр у гривнях компанія наразі не наводила: документ поки що має статус розрахованого проєкту, а не затвердженого тарифу.

Жодних дій від споживачів на цьому етапі не вимагається. Варто лише дочекатися публікації остаточних показників на офіційному сайті постачальника після рішення регулятора — саме тоді стане зрозуміло, як зміниться вартість кіловат-години для запорізьких абонентів із січня 2027 року.

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