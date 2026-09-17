Підвищення тарифів в Одесі — не єдина зміна для гаманців одеситів. Осінь на Привозі вже б'є по гаманцю: дорожчає домашня свинина та молочна продукція, тоді як риба поки що тримається на літніх цінах. Журналісти Новини.LIVE пройшлися ринком і зібрали актуальні цінники.
На м'ясному ряду домашню свинину на Привоз везуть із села Троїцьке. Вибір широкий — від філе, битка і підчеревини до ребер, грудинки, сала та обрізків. З наближенням холодів одесити частіше закуповують м'ясо заздалегідь: готують тушонку, солять і топлять сало.
Продавчиня Крістіна пояснила, чому свинина трохи подорожчала: «Тому що мало домашньої свинини. Зерно дешеве, всі вирішили тримати свиней — не здають. Важко знайти, і ціна трохи піднялась».
Скільки коштує м'ясо на Привозі
- Задня частина свинини — 240 грн/кг
- Лопатка — 220 грн/кг
- Биток — 250 грн/кг
- Філе — 350 грн/кг
- Шия — 350 грн/кг
- Підчеревина — 220 грн/кг
- Ребра для гриля — 270 грн/кг
- Грудинка — 240 грн/кг (230 грн/кг при купівлі двох штук)
- Обрізки на тушонку — 150 грн/кг
- Чалагач — 240 грн/кг
- Печінка — 50 грн/кг
- Кістки — 30 грн/кг
Сало продають залежно від виду — по 50, 100, 150 або 200 гривень за кілограм. Свинячі ніжки з коліном коштують 50 гривень за штуку.
Рибу на Привоз везуть переважно з півдня Одеської області — з Ізмаїла, Вилкового та Татарбунар, зокрема з озер Ялпуг і Сасик. На прилавках є короп, сазан, судак, жерех, лящ, карась і товстолобик. Після літнього подорожчання ціни суттєво не змінилися.
Продавчиня Катерина пояснює: «Ціна тримається з літа. Була заборона, риба подорожчала, бо її було мало. А зараз багато риби немає. Є стільки, скільки можна продати за день».
Скільки коштує риба на Привозі
- Товстолобик — 150–160 грн/кг
- Сазанчик — 250 грн/кг
- Дзеркальний короп — 250 грн/кг
- Судак — 250–300 грн/кг
- Жерех — 150 грн/кг
- Малий дзеркальний короп — 200 грн/кг
- Філе коропа — 250 грн/кг
- Філе товстолобика — 250–300 грн/кг
- Лящ — 100 грн/кг
- Карась — 150 грн/кг
- Малий короп — 150 грн/кг
Водночас на ринку дорожчає й молочна продукція: з похолоданням молоко подорожчало на 10–20 гривень. Літр домашнього молока на Привозі коштує 50 гривень, сметана — 60 грн/л, а кілограм вершкового масла — 450 гривень.
Привоз наприкінці сезону змінюється разом зі споживчим попитом: туристів уже менше, місцеві уважніше стежать за витратами, а продавці підлаштовуються під те, що купують найчастіше. На прилавках ще багато літніх овочів і фруктів, але вже відчувається осінь — люди роблять заготовки, запасаються м'ясом і частіше шукають, де вигідніше.
Раніше Politeka повідомляла, подорожчання комунальних тарифів в Одесі: коли та для кого зростуть ціни на тепло.
Також Politeka повідомляла, Одеську область накриє прохолода: синоптики дали прогноз погоди на тиждень з 17 по 23 вересня.