На одеському Привозі з приходом осені почали дорожчати м'ясо та молочні продукти, а риба поки що тримається на літньому рівні. Журналісти пройшлися ринком і зібрали актуальні ціни.

Підвищення тарифів в Одесі — не єдина зміна для гаманців одеситів. Осінь на Привозі вже б'є по гаманцю: дорожчає домашня свинина та молочна продукція, тоді як риба поки що тримається на літніх цінах. Журналісти Новини.LIVE пройшлися ринком і зібрали актуальні цінники.

На м'ясному ряду домашню свинину на Привоз везуть із села Троїцьке. Вибір широкий — від філе, битка і підчеревини до ребер, грудинки, сала та обрізків. З наближенням холодів одесити частіше закуповують м'ясо заздалегідь: готують тушонку, солять і топлять сало.

Продавчиня Крістіна пояснила, чому свинина трохи подорожчала: «Тому що мало домашньої свинини. Зерно дешеве, всі вирішили тримати свиней — не здають. Важко знайти, і ціна трохи піднялась».

Скільки коштує м'ясо на Привозі

Задня частина свинини — 240 грн/кг

Лопатка — 220 грн/кг

Биток — 250 грн/кг

Філе — 350 грн/кг

Шия — 350 грн/кг

Підчеревина — 220 грн/кг

Ребра для гриля — 270 грн/кг

Грудинка — 240 грн/кг (230 грн/кг при купівлі двох штук)

Обрізки на тушонку — 150 грн/кг

Чалагач — 240 грн/кг

Печінка — 50 грн/кг

Кістки — 30 грн/кг

Сало продають залежно від виду — по 50, 100, 150 або 200 гривень за кілограм. Свинячі ніжки з коліном коштують 50 гривень за штуку.

Рибу на Привоз везуть переважно з півдня Одеської області — з Ізмаїла, Вилкового та Татарбунар, зокрема з озер Ялпуг і Сасик. На прилавках є короп, сазан, судак, жерех, лящ, карась і товстолобик. Після літнього подорожчання ціни суттєво не змінилися.

Продавчиня Катерина пояснює: «Ціна тримається з літа. Була заборона, риба подорожчала, бо її було мало. А зараз багато риби немає. Є стільки, скільки можна продати за день».

Скільки коштує риба на Привозі

Товстолобик — 150–160 грн/кг

Сазанчик — 250 грн/кг

Дзеркальний короп — 250 грн/кг

Судак — 250–300 грн/кг

Жерех — 150 грн/кг

Малий дзеркальний короп — 200 грн/кг

Філе коропа — 250 грн/кг

Філе товстолобика — 250–300 грн/кг

Лящ — 100 грн/кг

Карась — 150 грн/кг

Малий короп — 150 грн/кг

Водночас на ринку дорожчає й молочна продукція: з похолоданням молоко подорожчало на 10–20 гривень. Літр домашнього молока на Привозі коштує 50 гривень, сметана — 60 грн/л, а кілограм вершкового масла — 450 гривень.

Привоз наприкінці сезону змінюється разом зі споживчим попитом: туристів уже менше, місцеві уважніше стежать за витратами, а продавці підлаштовуються під те, що купують найчастіше. На прилавках ще багато літніх овочів і фруктів, але вже відчувається осінь — люди роблять заготовки, запасаються м'ясом і частіше шукають, де вигідніше.

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