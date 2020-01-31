Хлопчик не виходить на зв'язок

На Київщині третій день розшукують безвісти зниклого підлітка

15-річний Вадим Сак пішов з дому в селі Нещарів Обухівського району 29 січня 2020 року і досі не повернувся, передає Politeka з посиланням на «Службу розшуку дітей».

Де зараз перебуває хлопець, невідомо.

Прикмети підлітка: на вигляд 15-17 років, зріст 175-180 сантиметрів, худорлявий, овальне обличчя, блакитні очі, світле волосся.

Коли його бачили востаннє, він був одягнений у червоно-синю спортивну куртку з капюшоном, чорні спортивні штани, темно-сині кросівки.

Якщо хтось десь бачив цього хлопчика, прохання зателефонувати з мобільного телефону на гарячу лінію «Служби розшуку дітей» за номером 116 000.

Раніше ми писали про те, що в Дніпрі поліція розшукує 15-річну Світлану Друзенко. За інформацією правоохоронців, вона пішла з дому в селищі Божедарівка Криничанського району 24 січня близько 18.00 і досі не повернулася.

Прикмети дівчинки: зріст 155 см, на вигляд 16-17 років, середньої статури, волосся світле русяве до плечей, над лівою бровою шрам близько п'яти сантиметрів.

Прохання до всіх, хто має яку-небудь інформацію про місцезнаходження неповнолітньої, звернутися за телефонами (05654) 9 21 81, 068 848 41 22.

А в Одесі кілька днів не можуть знайти Ангеліну Гуцу 2005 року народження. 26 січня вона залишила дитячий заклад та до теперішнього часу не повернулася.

Її зріст 155 см, очі сірі, волосся русяве, середньої статури. Була одягнена в чорну куртку і чорну шапку зі стразами, чорні брюки і темно-сині кросівки.

Якщо комусь щось відомо, прохання повідомити в Миколаївське відділення поліції за телефонами: (097) 545 80 43; (04857) 2 23 66 або на спецлінію 102.

Нагадаємо, дівчинку залишили на звалищі з волоцюгами в Одесі.

Як повідомляла Politeka, харківські копи знайшли зниклу школярку в сусідній країні.

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