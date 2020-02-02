Не виходять на зв'язок уже третій день

В Дарницькому районі Києва пропала безвісти 20-річна Столяр Анастасія Сергіївна зі своїм 3-річним сином Столяром Іваном Дмитровичем

Вони вийшли з будинку 31 січня і не повернулися.

Хлопчикові на вигляд 3-4 роки, волосся світло-русяве, коротко стрижене, худорлявої статури, зріст 95-105 сантиметрів.

Він був одягнений у куртку синього кольору з темними вставками, блакитну шапку з помпонами та темні джинси.

При наявності будь-якої інформації про можливе місцезнаходження Івана і його мами, повідомте по телефону спецлінії поліції «102».

Нагадаємо також, що під Києвом розшукують 15-річного підлітка. Осницкий В'ячеслав є вихованцем Київського обласного Центру соціально-психологічної реабілітації дітей, який знаходиться в селі Копилов, Макарівського району, Київської області.

У четвер, 30 січня, він пішов з вказаної установи, і досі його місцезнаходження невідоме.

На вигляд хлопцеві 16 років, зріст 170 см, худорлявої статури, обличчя овальне, очі блакитні, волосся світло-русяве, коротке.

Був одягнений у довгу куртку чорного кольору, темно-сірі спортивні штани, чорні кросівки.

При наявності будь-якої інформації щодо можливого місця знаходження хлопця, повідомляти за телефоном спецлінії поліції "102".

На пошуки дитини кинуто сили Макарівського відділення поліції.

Раніше повідомлялося, що на Київщині кілька днів розшукують безвісти зниклого 15-летниего Вадима Сака. Він пішов з дому в селі Нещарів Обухівського району 29 січня 2020 року і не повернувся

Прикмети підлітка: на вигляд 15-17 років, зріст 175-180 сантиметрів, худорлявий, овальне обличчя, блакитні очі, світле волосся.

Коли його бачили востаннє, він був одягнений у червоно-синю спортивну куртку з капюшоном, чорні спортивні штани, темно-сині кросівки.

Якщо хтось десь бачив цього хлопчика, прохання зателефонувати з мобільного телефону на гарячу лінію «Служби розшуку дітей» за номером 116 000.

Нагадаємо, на Одещині пропала дівчина при загадкових обставинах.

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