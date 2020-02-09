В селі Нові Петрівці Вишгородського району Київської області палає один з будинків, повідомляє Politeka.net

Як повідомляють очевидці, неподалік від траси в селі Новий Петрівці Вишгородського району Київської області палає будинок. Судячи з наявного в розпорядженні Politeka відео, епіцентр пожежі знаходиться в районі другого поверху і покрівлі.

Над будинком можна спостерігати густі клуби чорного диму, які піднімаються вгору на кілька десятків метрів. Язики полум'я здіймаються приблизно на 2-4 метри.

Навколо будинку вже зібралися місцеві жителі, проте поки не видно, щоб хтось робив спроби загасити полум'я.

Зазначимо, що село Нові Петрівці відоме тим, що там знаходиться безліч будинків української еліти. Зокрема, в селі з 2003 року проживає колишній прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.

При цьому село ділиться на дві частини. Яценюк та інші впливові українські чиновники та бізнесмени проживали в "елітній" частині села на обгородженій території.

Також Нові Петрівці відомі сусідством з резиденцією побіжного екс-президента України Віктора Януковича "Межигір'я". Раніше у селі навіть чергував "Беркут", який охороняв одіозного політика від непрошених гостей.

Нагадаємо, що через п'ять років після Революції Гідності «Сухолуччя» стало туристичним об'єктом, і подивитися на нього можна за 50 гривень. Ці гроші йдуть на догляд за тваринами і підтримання стану самих особняків, передають журналісти. Перед тим, як пустити відвідувачів в хонку, охоронці просять одягнути бахіли.

Всередині будинок зберігся майже неушкодженим, однак більшість меблів і речей звідси вивезли. Залишилися один диван, три величезних столу, три стільця і стільки ж картин на стінах.

Нагадаємо, будинок Пшонки показали через п'ять років.

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