Потужна стихія атакувала Україну в понеділок 24 лютого

Від наслідків ураганів постраждав ряд міст.

У Миколаєві 24 лютого з-за сильного вітру впав понтонний міст. Металева конструкція відокремилася від бетонної частини з боку Набережної і впала у воду.

Крім того, на Центральний проспект впало 6 тополь. Рух транспорту паралізовано.

Мешканці Херсона також повідомляють про повалених ураганом деревах і рекламних бордах, а також обірваних електропроводах.

Ураган в Одесі з ранку 24 лютого зірвав дахи з будинків, повалив дерева і розчавив автомобілі.

На жаль, є жертви. Зруйнована через шквальний вітер дерево на вул. Ніжинської вдень 24 лютого вбила літню одеситку. Із-за отриманих травм постраждала померла миттєво.

На Тернопільську область обрушилися ураганні пориви вітру швидкістю до 30 м/с.

На ранок понеділка, 24 лютого, без світла залишилися 148 населених пунктів Тернопільщини. Також на проїжджі частини доріг повалено 26 дерев. Зокрема, з-за цього заблоковано рух по залізниці, що призвело до затримки кількох пасажирських поїздів.

Буревій також пошкодив шиферное покриття однієї з шкіл і повалив рекламний банер, який впав прямо на що знаходиться поруч автомобіль.

У Карпатах випало понад півметра снігу.

Так, на горі Пожижевська випало від 34 см до 154 см снігового покриву. З-за рясних опадів видимість на гірській вершині обмежена, вітер північний 7-9 м/с.

На горі Плай вітер вже більш сильний – 24-28 м/с, хмарно. Висота снігу склала 31-76 см, при цьому він щільний і міцно тримається на схилах.

На горі Драгобрат лютує снігова заметіль. Висота снігового покриву тут досягає 138 див. також на горі Піп Іван випав сніг, видимість обмежена до 30 м. Вітер західний, південно-західний 12-14 м/с.

Всього в Україні, за даними ДСНС в результаті ускладнення погодних умов через спрацювання автоматичної системи захисту ЛЕП знеструмлено 251 населений пункт у 7 областях.

зокрема, без світла залишилися населені пункти у Львівській області – 70, Івано-Франківській – 69, Тернопільської – 65, Волинської – 23, Чернівецької – 12, Житомирській - 11 та Рівненській – 1.

Як попереджають синоптики, циклон буде залишатися ще добу над Україною, поступово зміщуючись в східному напрямку.

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