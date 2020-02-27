ЗСУ вкотре зазнали непоправних втрат на Донбасі

Про це у ранковому зведенні інформує прес-центр штабу ООС у Facebook.

За інформацією наших військових, впродовж минулої доби російсько-терористичні формування "Л/ДНР" 10 разів порушили режим припинення вогню.

У прес-центрі штабу ООС зазначили, що підступний ворог гатив по позиціях військовослужбовців ЗСУ із заборонених Мінськими домовленостями міномету калібру 120 мм, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Шість ворожих обстрілів були зафіксовані у зоні відповідальності "Схід": два рази поруч з Мар’їнкою – з міномету калібру 120 мм противник випустив 11 мін та здійснив 12 пострілів зі станкового протитанкового гранатомету; тричі поблизу Павлополя та один раз неподалік Авдіївки – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

Ще чотири рази підконтрольні Кремлю терористи порушували режим припинення вогню у районі відповідальності "Північ": поруч з Оріховим – зі 120-мм міномету – 4 міни, зі станкового протитанкового гранатомету - 25 пострілів; поза межами ділянки розведення в районі населеного пункт Золоте-4 – з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів; неподалік Новотошківського – з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; поблизу Луганського - з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

На жаль, але не обійшлося без втрат серед особового складу серед української армії. Внаслідок підриву на невідомому пристрої загинув один боєць ЗСУ.

Внаслідок ворожих обстрілів також один військовослужбовець був поранений, ще один отримав бойову травму.

Від початку поточної доби російсько-окупаційні війська "Л/ДНР" вогневої активності на передовій не проявляли. Втрат серед особового складу сил ООС також не зафіксовано.

Раніше ми повідомляли про те, що наступ бойовиків обернулося великою ганьбою. За інформацією журналіста Юрія Бутусова, терористи були змушені тікати з поля бою після зіткнення з бійцями ЗСУ.

Більш того, підконтрольні Кремлю окупанти кинули на передовій свого пораненого товариша.

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