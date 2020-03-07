Всередині були люди з підозрою на коронавірус

В китайській провінції Фуцзянь обрушилася будівля готелю

В провінції Фуцзянь на південному сході Китаю обрушилося п'ятиповерхова будівля готелю в суботу, 7 березня. Всередині знаходилися люди, в тому числі й ті, у яких підозрювали коронавірус. Про це повідомили в телеграм-каналі Life Shot, а також очевидці в Twitter, повідомляє Politeka.net.

Рятувальники стверджують, що на даний момент з-під завалів вдалося врятувати тільки 23 людини, скільки ще знаходиться під уламками готелю, поки невідомо.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що в готелі могли знаходиться іноземці.

Нагадаємо, що в Києві сталася пожежа в готелі біля автозаправки. На Одеській трасі, в Чабанах, поблизу АЗС КЛО, сталася пожежа в готелі-ресторані в першій половині дня 1 березня.

З-за диму на відео практично нічого не видно.

«Дим такий, що не видно ні зги. Проїжджали повз 15 хвилин тому», – відзначили очевидці в мережі. Також у соцмережі пишуть, що на місце вже прибули 5 карет швидкої допомоги і дуже багато пожежників, приїхали навіть із Боярки і Василькова.

Небезпека займання посилюється тим, що зовсім поруч автозаправна станція.

Також у соцмережі пишуть, що на місце вже прибули 5 карет швидкої допомоги і дуже багато пожежників, приїхали навіть із Боярки і Василькова.

Небезпека займання посилюється тим, що зовсім поруч автозаправна станція.

На Одеській трасі, у Чабанах, поблизу із АЗС КЛО, палає готель. На місці вже працюють бійці #ДСНС. Інформація про потерпілих встановлюється. Gepostet von Киев Оперативный am Sonntag, 1. März 2020

Також ми писали, що сильний вітер серйозно пошкодив будинок на знаменитій одеській Молдаванці і заблокував господиню-інваліда. Пригода сталася учора вдень, 24 лютого, на вулиці Ризовской, 33. Під завалами опинилася літня жінка. Її в шоковому стані діставали рятувальники.

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