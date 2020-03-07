Роботу спецслужб і техніки ускладнює погана видимість на місці події

На заводі «Мотор Січ» у Запоріжжі стався вибух

Про це пише Politeka.net з посиланням на Фейсбук користувача Дениса Нечепоренка.

Повідомляється, що від вибуху «колихнуло» сусідні будівлі. Зараз на місці працюють рятувальники. У коментарях до посту чимало свідчень очевидців – городян:

«… від вибуху нічого не видно - там дуже темно. Паркан заводу розкиданий в радіусі 10-15 метрів». Офіційних заяв з приводу події поки від влади та МНС-ників не було.

Раніше повідомлялося і про те, що 6 березня, бойова машина піхоти підірвалася на невідомий вибуховий пристрій біля населеного пункту Кримське.

В результаті події один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав важке поранення, несумісні з життям. Крім того, троє українських військових отримали мінно-вибухові травми.

Наголошується, що всіх постраждалих оперативно доставили у військово-медичні заклади, де їм надається кваліфікована медична допомога.

Раніше ми повідомляли про те, що під час перегонки нафти на хімічному предпритяии Lotte Chemical в південнокорейському місті Сосан прогримів потужний вибух.

Вибух на хімічному заводі був настільки сильним, що ударною хвилею повибивало шибки у найближчих магазинах.

За інформацією місцевих ЗМІ, в результаті НП на підприємстві постраждала 31 людина. Для ліквідації пожежі були задіяні майже 40 рятувальників, яким вдалося за дві години ліквідувати вогонь.

Двоє з 31 постраждалих перебувають у важкому стані, про загиблих інформації не надходило. Небезпеки витоку небезпечних хімікатів немає у результаті вибуху на підприємстві немає.

Як стверджує місцева влада, ситуація під повним контролем. Після потужного вибуху керівництво підприємства припинило роботу зі своїх 10 об'єктів на заводі.

В результате пожара и взрыва на химическом заводе компании Lotte Chemical в южнокорейском городе Сосан пострадал по меньшей мере 31 человек:https://t.co/lxsLGMcHCl pic.twitter.com/VdmEYFC2MI — LIFE.ru (@lifenews_ru) March 4, 2020

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