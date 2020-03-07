На заводі «Мотор Січ» у Запоріжжі стався вибух
Про це пише Politeka.net з посиланням на Фейсбук користувача Дениса Нечепоренка.
Повідомляється, що від вибуху «колихнуло» сусідні будівлі. Зараз на місці працюють рятувальники. У коментарях до посту чимало свідчень очевидців – городян:
«… від вибуху нічого не видно - там дуже темно. Паркан заводу розкиданий в радіусі 10-15 метрів». Офіційних заяв з приводу події поки від влади та МНС-ників не було.
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Раніше повідомлялося і про те, що 6 березня, бойова машина піхоти підірвалася на невідомий вибуховий пристрій біля населеного пункту Кримське.
В результаті події один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав важке поранення, несумісні з життям. Крім того, троє українських військових отримали мінно-вибухові травми.
Наголошується, що всіх постраждалих оперативно доставили у військово-медичні заклади, де їм надається кваліфікована медична допомога.
Раніше ми повідомляли про те, що під час перегонки нафти на хімічному предпритяии Lotte Chemical в південнокорейському місті Сосан прогримів потужний вибух.
Вибух на хімічному заводі був настільки сильним, що ударною хвилею повибивало шибки у найближчих магазинах.
За інформацією місцевих ЗМІ, в результаті НП на підприємстві постраждала 31 людина. Для ліквідації пожежі були задіяні майже 40 рятувальників, яким вдалося за дві години ліквідувати вогонь.
Двоє з 31 постраждалих перебувають у важкому стані, про загиблих інформації не надходило. Небезпеки витоку небезпечних хімікатів немає у результаті вибуху на підприємстві немає.
Як стверджує місцева влада, ситуація під повним контролем. Після потужного вибуху керівництво підприємства припинило роботу зі своїх 10 об'єктів на заводі.
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