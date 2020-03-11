Вночі в середу, 11 березня, на трасі М-4 "Дон" в Ростовській області пасажирський мікроавтобус Opel Vivaro з українськими номерами потрапив у ДТП

В результаті події 4 людини загинули.

"Всього в мікроавтобусі перебувало дев'ять осіб, включаючи водія. В результаті ДТП загинули чотири людини, п'ять осіб доставлено в ЦРЛ Міллеровського району", – розповіли рятувальники.

Наголошується, що на 869-му км траси М-4 "Дон" водій пасажирського мікроавтобуса допустив зіткнення з попереду йде вантажним автомобілем Scania. За інформацією з сайту ГУ МНС по Ростовській області, ДТП сталося в Миллеровском районі.

Удар був такої сили, що мінівен вибило на узбіччя. Всі загиблі і постраждалі перебували в Opel.

За попередніми даними МВС РФ, водій мікроавтобуса міг заснути за кермом і тому допустив зіткнення.

Зазначимо, що це вже не перша аварія з українцями в Росії за останній час.

вночі, 13 лютого, у Псковській області сталося ДТП, в якому загинули вісім українських громадян. Аварія сталася сьогодні близько півночі. Вона сталася на 475-му кілометрі федеральної траси Р-23 біля села Рудо Пустошкинского району. Це недалеко від білоруського кордону Росії.

Мікроавтобус Mercedes, у якому перебували українці, в'їхав на зустрічну смугу і зіткнувся з вантажівкою Volvo.

Всі вісім загиблих пасажирів - громадяни України.

На початку грудня 2019 року під Воронежем у ДТП потрапили 14 українців. Всім вдалося вижити. Як і під Псковом, тоді мікроавтобус з пасажирами перекинувся.

Їхали там громадяни України були переважно з Донбасу.

Вже в цьому році, в середині січня, мікроавтобус з українцями потрапив в аварію під Орлом. Тоді мікроавтобус Mercedes-Benz в умовах снігопаду виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з Renault Megane. Водій і пасажир Renault Megane і один пасажир Mercedes-Benz загинули. Водій та шість пасажирів Mercedes отримали травми різного ступеня тяжкості.

йшлося також про жителів непідконтрольних територій Донбасу.

Нагадаємо, переможець «Голосу країни» потрапив у ДТП, все сталося по дорозі на концерт.

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