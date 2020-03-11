У Києві розшукують зниклу дитину

У Києві розшукується неповнолітній Семенов Сергій Володимирович. Хлопчик 2006 року народження. Про це повідомили в групі Київ Оперативний у Facebook, а також показали фото зниклого, передає Politeka.net.

ПРИКМЕТИ: на вигляд років 13, зріст 160 см, волосся русяве, коротке, худорлявої статури.

ОДЯГНЕНИЙ: куртка темного кольору, сіра шапка в білу смугу, чорні спортивні штани, темні кросівки.

При отриманні будь-якої інформації про можливе місце знаходження дитини дзвонити «102».

Також ми писали, що днями на Київщині зникла дитина. 13 річний хлопчик зник у селі Копилов, в Макарівському районі Київської області.

Пропав вихованець Київського обласного Центру соціально-психологічної реабілітації дітей.

Микола Берегової 09 березня близько 15:30 самовільно пішов з тюрми в селі Копилов, вул. Макаровська, і досі його місцезнаходження невідоме.

Може перебувати з іншим вихованцем установи, неповнолітнім Симоненко Микитою, 16 років.

Прикмети Колі: на вигляд 13 років, зріст 155 см, худорлявої статури, обличчя овальне, очі карі, волосся темне, коротке.

Був одягнений у червону куртку, темні штани й чорні кросівки.

При наявності будь-якої інформації щодо можливого місця знаходження хлопця, просять повідомляти за телефоном спецлінії поліції "102".

Нагадаємо, що в Одеській області безслідно зник 12-річний хлопчик, який вийшов з дому на прогулянку і не повернувся. Про зникнення в поліцію повідомили родичі підлітка.

За словами правоохоронців, у Подільському районі Одеської області встановлюється місцезнаходження Чоботаря Костянтина, 2008 року народження, який напередодні пішов з дому в невідомому напрямку.

Костя має зріст 165 см, міцної статури, волосся чорне, на обличчі з лівої сторони родимка. Був одягнений у чорні спортивні штани з білими смужками з боків, синю куртку, шапку і білі кросівки.

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