В селі Нові Петрівці на території парку «Межигір'я» рятувальники виявили вісім предметів, схожих на бойові частини з протитанкового гранатомета

Про це на Фейсбук-сторінці повідомив «Київ оперативний», передає Politeka.net. Як стало відомо, предмети виявили під час проведення тренувальних спусків під воду. Як вони опинилися там, на даний момент невідомо.

Водолази підняли ці бойові частини на поверхню і знешкодили їх на спеціальному полігоні. Через знахідки були підняті підрозділи Нацполіції, правоохоронці взяли під охорону місце, де працювали водолази.

Після вилучення небезпечних предметів водолази обстежили дно водойми і прилеглої до неї території. Більше небезпечних предметів виявлено не було.

Держслужба з надзвичайних ситуацій просить українців звертатися в поліцію або до рятувальників у разі виявлення вибухонебезпечних предметів. Не намагатися знешкодити або прибрати їх самостійно.

Відзначимо, що в Україні часто знаходять вибухонебезпечні предмети. Нерідко люди травмуються при контакті з ними. При цьому снаряди та іншу зброя не обов'язково може бути сучасною. Так, нещодавно на Дніпропетровщині чоловік замість грибів знайшов радянські снаряди. Українець виявив їх недалеко від села Малософіївка. Радянські 76 мм артилерійські снаряди лежали просто посеред лісу.

Рятувальники вивезли снаряди Другої Світової війни на полігон і підірвали їх.

Крім цього, міна часів Другої Світової війни була знайдена в Кривому Розі на території металургійного підприємства. Піротехніки знешкодили її шляхом контрольованого підриву.

Нагадаємо, що Путін натрапив на мінне поле, деталі НП: "замаскували під...".

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