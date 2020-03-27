Відомий журналіст та блогер Юрій Бутусов дуже поспішав на прямий ефір

Але по дорозі на ефір політичного ток-шоу "Право на владу" Юрій Бутусов потрапив у ДТП.

Цю інформацію журналіст особисто підтвердив в ефірі українського телеканалу, передає Politeka.net.

За його словами, на прямий ефір він їхав на таксі, але в якийсь момент транспортний засіб потрапив у ДТП. Бутусов додав, що ні він, ні водій автомобіля не постраждали.

На запитання ведучої програми Наталія Мосейчук про ДТП, Бутусов підтвердив дану інформацію.

"Коли їхав сюди. Так. Все добре", - заявив журналіст.

Але Юрій Бутусов, незважаючи на ДТП, дуже швидко включився в тему ефіру, який був присвячений карантину в Україні через епідемію смертельного коронавіруса COVID-19.

Раніше ми повідомляли про жахливу ДТП з українцями, яке відбулося у Словаччині. За інформацією поліцейських, в ніч на 11 березня на дорозі I/18 між населеними пунктами Ружомберок - Чернова трапилася аварія.

Мікроавтобус Mercedes-Benz Sprinter з українцями на швидкості зіткнувся з пасажирським автобусом. Місцеві ЗМІ стверджують, що водій мікроавтобуса виїжджав з АЗС і не надав перевагу в русі автобусу, який заїжджав з головної дороги. В результаті зіткнення останній злетів з дороги у 8-метровий яр.

В соцмережах повідомляється, що 26-річний водій і його 23-річний змінник отримали смертельні травми і померли на місці. Загиблі були жителями Тячівського району Закарпаття.

Нагадаємо, переможець «Голосу країни» потрапив у ДТП, все сталося по дорозі на концерт.

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