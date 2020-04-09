Вибух і пожежа сталися в одному з дворів Одеси увечері в середу, 8 квітня

Як стало відомо, вибухнув припаркований автомобіль: у розпочатому пожежі згоріло три авто. (Щоб переглянути відео - проскролльте вниз)

Інцидент стався на вулиці Академіка Корольова, 63. На опублікованих кадрах можна побачити, як палають припарковані машини. За словами очевидців, пожежі передував потужний вибух.

Прибули вогнеборці оперативно загасили вогонь. Згоріли три машини: два легкових автомобіля і один мікроавтобус. На місці вибуху і пожежі працювали правоохоронці, які з'ясовували причину події.

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За словами правоохоронців, 17 березня, в поліцію надійшло анонімне повідомлення про загрозу вибуху у одному з адміністративних будівель на території Приморського району.

Наголошується, що працівниками спеціальних служб ретельно обстежили територію і ніяких вибухових пристроїв, які загрожували б життю або здоров'ю людей, виявлено не було.

Після цього поліція приступила до пошуків лжеминера, і незабаром його затримала.

«Підривником» виявився 41-річний чоловік, який зізнався у скоєному.

Він пояснив свій вчинок тим, що просто хотів виплеснути своє невдоволення життям.

Сгорел бусик и два авто на Королева, 63 📢Расскажи друзьям — Подслушано Одесса Gepostet von Подслушано Одесса am Mittwoch, 8. April 2020

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