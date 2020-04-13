Українська армія знову несе непоправні втрати в зоні проведення ООС

Як передає Politeka.net, про це інформує прес-служба 93 омбр.

Повідомляється, що трагедія сталася вчора, 12 квітня.

За інформацією військових, в неділю російсько-окупаційні війська "Л/ДНР" підло вбили українського бійця Леоніда Скакуненка, який воював проти бойовиків у складі 93-ї бригади "Холодний Яр".

Загиблому військовослужбовцю з позивним "Барон" було всього 32 роки.

У прес-службі додали, що Леонід Скакуненко загинув в результаті ворожого обстрілу під Кримським (Луганська область).

Леонід Скакуненко був родом з села Лиховка П'ятихатського району, а на фронт він потрапив ще в 2014 році, коли його мобілізували до складу Національної гвардії. Через деякий час боєць підписав контракт з 93 омбр.

"Він народився 22 квітня 1987 в селі Лиховка П'ятихатського району Дніпропетровської області. Мав середню освіту. У 2014 році був покликаний в Національну гвардію по мобілізації. Далі – контракт з 93 бригадою «Холодний Яр», в складі якої воював вже третю ротацію. Брав участь у бойових діях в Новотроїцькому, Новоселівці Другій, в околицях Кримського». «Барон» був справжнім героєм: самовідданим, патріотичним. У лютому цього року він разом з побратимами відбив напад ворожої диверсійно-розвідувальної групи, яка спробувала прорватися на позиції холодноярців. Він поклав життя, воюючи з російськими окупантами на одній з найскладніших ділянок фронту", – додали його побратими в соцмережі Facebook.

Варто відзначити, що на мирній території у Леоніда залишилися дружина, син і сестра.

Раніше ми повідомляли, що ЗСУ продовжують нести непоправні втрати на Донбасі. Відомо, що трагедія сталася вчора, 9 квітня.

На Донеччині в результаті обстрілу з боку російсько-окупаційних військ "Л/ДНР" загинув 49-річний боєць ЗСУ Олексій Купріков з позивним "Лісовик". Механік-водій отримав множинні осколкові поранення під Кримським, але його, на жаль, врятувати не вдалося.

Як відомо, Олексій Купріков відправився на фронт після загибелі близького друга. Восени 2018 року він підписав контракт з ЗСУ і став бійцем 93 омбр.

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