У Києві сталося зухвале пограбування під час карантину, городяни побоюються, що це тільки початок, далі буде гірше

Інцидент стався за адресою вулиця Райдужна, 21А. Зловмисники пограбували продуктовий магазин, при цьому бризнули в обличчя продавщиці сльозогінним газом балона.

За даними спільноти, нападники вкрали печиво, кекси, воду і забрали кілька тисяч гривень виручки.

З місця злочину зловмисники втекли.

Зазначимо, глава Національної поліції України Ігор Клименко заявив, що поліцейські готуються протистояти можливим фактів мародерства з-за карантину.

зокрема, за його словами, зараз технічно підсилюють торгові точки. Крім того, поліція охорони проводить активну роботу з керівниками торговельних мереж.

Зазначимо, українці не такі спокійні. Люди побоюються, що в разі продовження карантину, кількість подібних інцидентів зросте.

«Це тільки початок», «Якщо будуть продовжувати карантин без компенсаторів людям, то закінчиться як у Венесуелі. Це закономірно. Мародерство, розбій. Все попереду», «100% далі буде ще "веселіше"», «люди без грошей сидять, а жерти то охота», «Скоро у всіх районах країни», «90ті повертаються», «А чого ви очікували, далі ще гірше буде», «От і мародерство намалювалися. Чого і слід було очікувати», - пишуть в мережі.

У той же час інші відзначають, що для того району це не в новинку: «А що, до карантину нічого подібного не було? Звичайна історія для тих місць».

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